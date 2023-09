SL vs BAN: एशिया कप के 'करो या मरो' मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला

Asia Cup 2023:एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए यह 'करो या मरो मुकाबला' है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शनिवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है।

टॉस जीतकर कप्तान शाकिब अल हसन ने कहा, हम पहले क्षेत्ररक्षण करेंगे, कोई विशेष कारण नहीं, आसपास थोड़ी बारिश हो सकती है। हमारे पास एक अतिरिक्त गेंदबाज है और हम पहले गेंदबाजी करेंगे। उन्होंने कहा, जीत की स्थिति जरूर है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में खेलना आसान नहीं है। आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं है, यह पाकिस्तान से थोड़ा अलग है और हमें सामंजस्य बिठाना होगा। टीम में एक बदलाव है, नसुम ने अफीफ हुसैन की जगह ली है।

वहीं श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने कहा, बल्लेबाजी के दौरान रोशनी के नीचे थोड़ा सीम और स्पिन करेगा। हमें जीत के लिए अपने लक्ष्य का बचाव करना होगा। हमारे पास पाथिरन और थीक्षाना जैसे क्लास गेंदबाज हैं, जिससे हमें अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने में मदद मिली। बात खुद पर भरोसा करने और प्रक्रिया का पालन करने की है। खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और यह एक अच्छी टीम बनने की कुंजी है। टीम में किसी तरह का बदलाव नहीं है।

Bangladesh win the toss and opt to bowl first in the second game of the #AsiaCup2023 Super Four stage🏏 pic.twitter.com/IXPcaHqE1G