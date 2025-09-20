SL vs BAN: कुसल मेंडिस के आउट होने पर बांग्लादेशी प्रशंसकों ने नागिन डांस के साथ मनाया जश्न

SL vs BAN, Asia Cup 2025: शनिवार को चल रहे एशिया कप 2025 में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 मुकाबले के दौरान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कुसल मेंडिस के आउट होने पर दर्शकों ने नागिन डांस किया। यह घटना श्रीलंकाई पारी के आठवें ओवर में हुई। उस समय 34 रन पर बल्लेबाजी कर रहे मेंडिस ने महेदी हसन की गेंद पर स्वीप किया।
मेंडिस की गेंद का ऊपरी किनारा सैफ हसन के हाथों में लगा, जिन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर आसान कैच लपका। मेंडिस के आउट होने पर मैदान के अंदर और बाहर जश्न का माहौल रहा। महेदी ने जश्न में हवा में मुक्के मारे, जबकि बांग्लादेशी प्रशंसकों ने दर्शकों के सामने नागिन डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेंडिस ने अपनी 25 गेंदों की पारी में तीन छक्के और एक चौका लगाया।
मेंडिस के 34 और पूर्व कप्तान दासुन शनाका के नाबाद 64 रनों की बदौलत श्रीलंका ने 20 ओवरों में 168/7 का सम्मानजनक स्कोर बनाया।