SL vs AFG: एशिया कप 2025 के अहम मुकाबले श्रीलंका-अफगानिस्तान आमने-सामने, जानें दोनों टीमों का हैड टू हैड रिकॉर्ड

September 18, 2025

अबू धाबी: श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान आज एशिया कप के 11वें मैच में आमने-सामने होंगे, जहाँ सुपर 4 राउंड में जगह बनाने का मौका दांव पर लगा है। बांग्लादेश और हांगकांग पर दो जीत के बाद श्रीलंका लगभग आगे निकल चुका है, जबकि अफ़ग़ानिस्तान ने हांगकांग को आसानी से हराया, लेकिन बांग्लादेश से हार गया। हालाँकि, राशिद खान और उनकी टीम को क्वालीफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए बस यह मैच जीतना होगा।

अगर अफ़ग़ानिस्तान हार जाता है, तो वह एशिया कप से बाहर हो जाएगा और बांग्लादेश अगले दौर में पहुँच जाएगा। अफ़ग़ानिस्तान को अब सफ़ेद गेंद के प्रारूप में एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम माना जा रहा है, और सुपर 4 राउंड में जगह न बना पाना निश्चित रूप से इन दावों का खंडन करेगा। उन पर आज अच्छा प्रदर्शन करके क्वालीफाई करने का दबाव होगा।

दूसरी ओर, श्रीलंका अपनी जीत की लय जारी रखने के लिए बेताब होगा। बांग्लादेश की नज़र इस मैच पर होगी क्योंकि उनका क्वालीफिकेशन श्रीलंका पर निर्भर करता है। चरिथ असलांका और उनकी टीम को अगले दौर में जगह बनाने के लिए बस यह सुनिश्चित करना होगा कि वे बड़े अंतर से न हारें।

श्रीलंका बनाम अफ़ग़ानिस्तान का आमने-सामने का रिकॉर्ड

जहाँ तक आमने-सामने के रिकॉर्ड की बात है, श्रीलंका इस मामले में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ आठ मैचों में से पाँच जीत के साथ सबसे आगे है। दोनों टीमें फ़रवरी 2024 के बाद पहली बार आमने-सामने होंगी और श्रीलंका ने वह सीरीज़ 2-1 से जीती थी। अफ़ग़ानिस्तान ने आखिरी मैच सिर्फ़ तीन रनों से जीता था और आज के मुक़ाबले में वह श्रीलंका से एक अंक पीछे करने के लिए बेताब होगा।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं: - 

अफगानिस्तान टीम: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, शराफुद्दीन अशरफ

श्रीलंका टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, दासुन शनाका, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा, नुवानीदु फर्नांडो, जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, बिनुरा फर्नांडो, मथीशा पथिराना

