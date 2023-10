SL vs AFG Asian Games 2023: अफगानिस्तान ने श्रीलंका को दिए दो दिन में दो झटके, एशियन खेल और विश्व कप अभ्यास मैच में हराया, एशियाड के सेमीफाइनल में पाकिस्तान से टक्कर

Highlights श्रीलंका टीम आईसीसी अभ्यास क्रिकेट मैच 2023 में दोनों मैच हार गई। एशियन खेल और विश्व कप अभ्यास मैच में हराया। पाकिस्तान और भारत की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गई है।

SL vs AFG Asian Games 2023: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को दो दिन में दो झटके दिए। एशियन खेल और विश्व कप अभ्यास मैच में हराया। एशियाड खेल में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 रन से हराया। अफगान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। श्रीलंका टीम आईसीसी अभ्यास क्रिकेट मैच 2023 में दोनों मैच हार गई।

अफगान टीम ने एशियन खेल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.3 ओवर में 116 रन बना सकी। जवाब में श्रीलंका टीम 108 रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान की टीम अंतिम-4 में जगह बना ली और उसका सामना पाकिस्तान से होगा। पाकिस्तान और भारत की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गई है।

दूसरे मैच में बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान ने विश्व कप अभ्यास मैच में डकवर्थ नियम के अनुसार 6 विकेट से मात दी। श्रीलंका टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.2 ओवर में 294 रन बना सकी। बारिश के कारण ओवर और रन में कटौती की गई। 38.1 ओवर में 4 विकेट पर 261 रन बनाकर बाजी मार ली।

अतिरिक्त समय रहते हुए 257 के अपने संशोधित लक्ष्य को हासिल कर लिया है! गुरबाज़ और रहमत के बीच 215 रनों की बड़ी साझेदारी थी. जिसने श्रीलंका को कोई जवाब नहीं दिया। गुरबाज़ ने अपना शतक पूरा किया मैच आधे घंटे पहले ही ख़त्म हो गया होता।