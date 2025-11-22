Shubman Gill update: साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हो सकते हैं शुभमन गिल, कप्तानी के दो उम्मीदवार सामने आए

गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और वह गुवाहाटी में दूसरे मैच में नहीं खेल पाए थे। प्रोटियाज़ के खिलाफ ODI सीरीज़ 30 नवंबर से शुरू होगी।

नई दिल्ली: भारत के एकदिवसीय और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली तीन मैचों की ओडीआई सीरीज़ से बाहर हो सकते हैं। गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और वह गुवाहाटी में दूसरे मैच में नहीं खेल पाए थे। प्रोटियाज़ के खिलाफ ODI सीरीज़ 30 नवंबर से शुरू होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, गिल की चोट सिर्फ़ गर्दन में ऐंठन तक ही सीमित नहीं है। उन्हें काफ़ी आराम की ज़रूरत होगी, और इसलिए भारतीय टीम मैनेजमेंट उन्हें जल्दबाज़ी में वापस लाने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा, रिपोर्ट में कहा गया है। इस बीच, सीरीज़ के दौरान शॉर्ट-टर्म कप्तानी के लिए दो खिलाड़ी विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋषभ पंत और सीनियर खिलाड़ी केएल राहुल हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी टीम में होना तय है।

गिल अभी मुंबई में हैं और चोट कितनी गंभीर है, यह पता लगाने के लिए MRI समेत उनके मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक, सोर्स ने कहा, "सभी टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि यह मसल्स की चोट है या नर्व टिश्यू से जुड़ी कोई दिक्कत है जिसके लिए कुछ और आराम की ज़रूरत होगी।

अभी के लिए, सिलेक्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि वह साउथ अफ्रीका T20Is के लिए फिट हो जाएं।" कैप्टनसी के मामले में, पंत एक मज़बूत कैंडिडेट हैं क्योंकि वह अभी दूसरे टेस्ट में इंडिया को लीड कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल, राउरकेली के इस खिलाड़ी ने सिर्फ़ एक 50-ओवर का गेम खेला है, जबकि दूसरी ओर, राहुल कीपर के तौर पर पहली पसंद हैं। इस बीच, इंडिया के ओडीआई वाइस-कैप्टन श्रेयस अय्यर भी सीरीज़ से बाहर हो सकते हैं क्योंकि उनकी स्प्लीन इंजरी के कारण IPL से पहले फिट होने की संभावना है। 

साउथ अफ्रीका ODIs के लिए इंडिया की टीम की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा, जबकि हार्दिक पांड्या भी ODIs में इंटरनेशनल रंग में वापसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह एशिया कप में लगी क्वाड्रिसेप्स इंजरी से उबर रहे हैं। इस बीच, कुलदीप यादव निजी कारणों से ब्रेक ले सकते हैं।

