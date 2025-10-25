क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को विजय हजारे खेलने के लिए कहा जाएगा?, कप्तान गिल ने दिया इस सवाल का जवाब

क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका, नामीबिया और ज़िम्बाब्वे जा पाएंगे? रोहित (121*) और विराट (74*) ने सिडनी में दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की अटूट साझेदारी की।

By रुस्तम राणा | Updated: October 25, 2025 19:22 IST2025-10-25T19:22:38+5:302025-10-25T19:22:38+5:30

AUS vs IND: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में शानदार प्रदर्शन करके भारत को नौ विकेट से जीत दिलाने में मदद की, लेकिन दोनों के भविष्य को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं, और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दोनों दिग्गज 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका, नामीबिया और ज़िम्बाब्वे जा पाएंगे। रोहित (121*) और विराट (74*) ने सिडनी में दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की अटूट साझेदारी की।

रोहित और विराट ने रन बनाए, लेकिन ये दोनों सबसे पहले यह समझेंगे कि उन्हें और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है क्योंकि वे सिर्फ़ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट और T20I से रिटायर होने के बाद। दिसंबर 2025 में होने वाली विजय हज़ारे ट्रॉफी में इन दोनों के खेलने की बात पहले से ही चल रही है।

भारत के ODI कप्तान शुभमन गिल ने लगभग कन्फर्म कर दिया है कि सीनियर खिलाड़ियों से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ ODI सीरीज़ के बाद इस बारे में बातचीत होगी।

यह ध्यान देने वाली बात है कि रोहित और विराट अगली बार 30 नवंबर से शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज़ में खेलते दिखेंगे। दिसंबर में यह सीरीज़ खत्म होने के बाद, जनवरी 2026 तक न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई वनडे मैच शेड्यूल नहीं है। इसलिए, रोको को शायद यह दिखाने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ सकता है कि वे अभी भी जितना हो सके उतना खेलना चाहते हैं।

जब गिल से रोहित और विराट के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, “अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई है। साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के बीच थोड़ा गैप है। हम साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद बात करेंगे, और तय करेंगे कि खिलाड़ियों को कैसे टच में रखा जाए।”

यह बताना ज़रूरी है कि सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर ने पहले कहा था कि वह चाहते हैं कि सभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी जब भी शेड्यूल इजाज़त दे, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में स्टेट टीमों के लिए खेलें। इस कमेंट को सीधे तौर पर इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कहने का इशारा माना गया था।

इससे पहले, रोहित और विराट ने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की इंडिया ए सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था।

भारत के कप्तान के तौर पर अपना पहला वनडे जीतने के बाद, गिल ने कहा कि रोहित और विराट के आस-पास होने से उन्हें मदद मिलती है क्योंकि वे अपने अनुभव शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

गिल ने कहा, “यह हमेशा मददगार होता है। दोनों ऑस्ट्रेलिया में बहुत खेले हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत सारे मैच जीते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा का साथ होना मेरे लिए कप्तान के तौर पर बहुत मददगार है। जब भी मुझे मैदान पर कोई डाउट होता है तो मैं उनसे कुछ भी पूछ सकता हूं। यह बहुत बड़ी राहत है कि मैं हमेशा रोहित और कोहली के पास जा सकता हूं।” 

तीसरे और आखिरी वनडे की बात करें तो, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 236 रन पर ऑल आउट करके मैच आसानी से जीत लिया। हर्षित राणा ने चार विकेट लिए जबकि वाशिंगटन सुंदर ने दो विकेट लिए। इसके बाद विराट और रोहित ने शानदार खेल दिखाया, जिससे भारत ने 9 विकेट से और 69 गेंदें बाकी रहते मैच जीत लिया।
 

