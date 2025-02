Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI: 50वें वनडे में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी?, 95 गेंद में शतकीय पंच!

Highlights Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: दूसरे मैच (कटक) में 52 गेंद में 60 रन बनाए थे। जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: पहले मैच (नागपुर) में गिल ने 96 गेंद में 14 चौके की मदद से 87 रन बनाए थे। Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: तीसरे मैच में 95 गेंद में 100 रन पूरे किए और 14 चौके और 2 छक्के मारे।

Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान शुभमन गिल ने इतिहास बना दिया। 50वें वनडे में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 95 गेंद में 100 रन पूरे किए और 14 चौके और 2 छक्के मारे। 50 पारी में 7 शतक लगाने के मामले सबसे तेज बल्लेबाज है। अहमदाबाद में 102 गेंद में 112 रन बनाकर आउट हुए। 14 चौके और 3 छक्के मारे। पहले मैच (नागपुर) में गिल ने 96 गेंद में 14 चौके की मदद से 87 रन बनाए थे। दूसरे मैच (कटक) में 52 गेंद में 60 रन बनाए थे। जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था।

Ahmedabad Narendra Modi stadium is Shubman Gill's territory. pic.twitter.com/4rRhoDDcDR— R A T N I S H (@LoyalSachinFan) February 12, 2025

Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: वनडे में पहली 50 पारियों के बाद सर्वाधिक रन-

2587 शुभमन गिल

2486 हाशिम अमला

2386 इमाम-उल-हक

2262 फखर ज़मान

2247 शाई होप।

ODI CENTURY NO.7 for @ShubmanGill 👏👏



A stroke filled innings from the vice-captain as he brings up a fine 💯



He's been in terrific form this series!#TeamIndia#INDvENG@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/dnJq0IaLS3 — BCCI (@BCCI) February 12, 2025

Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: टेस्ट, वनडे और टी20 प्रारूपों में एक ही स्थान पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी-

फाफ डु प्लेसिस - वांडरर्स, जोहान्सबर्ग

डेविड वार्नर - एडिलेड ओवल

बाबर आज़म - नेशनल स्टेडियम, कराची

क्विंटन डी कॉक - सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन

शुभमन गिल - मोटेरा, अहमदाबाद

𝐇𝐮𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝𝐬 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐬 𝐢𝐧 𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞:



Faf du Plessis at Wanderers, Johannesburg



David Warner at Adelaide Oval, Adelaide



Babar Azam at National Stadium, Karachi



Quinton de Kock at SuperSport Park, Centurion



𝐒𝐡𝐮𝐛𝐦𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐥𝐥… pic.twitter.com/Y4QVVek4f7 — OneCricket (@OneCricketApp) February 12, 2025

3RD ODI. 31.2: Mark Wood to Shubman Gill 4 runs, India 206/2 https://t.co/RDhJXhBfQl#INDvENG@IDFCFIRSTBank— BCCI (@BCCI) February 12, 2025

Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: भारत के लिए 3-एकदिवसीय द्विपक्षीय सीरीज के प्रत्येक मैच में 50+

क्रिस श्रीकांत बनाम एसएल 1982

दिलीप वेंगसरकर बनाम एसएल 1985

मोहम्मद अज़हरुद्दीन बनाम एसएल 1993

एमएस धोनी बनाम ऑस्ट्रेलिया 2019

श्रेयस अय्यर बनाम न्यूजीलैंड 2020

ईशान किशन बनाम वेस्टइंडीज 2023

शुभमन गिल बनाम इंग्लैंड 2025।

