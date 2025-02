Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI: नागपुर में 87, कटक में 60 और अहमदाबाद में 100 प्लस?, 3 मैच और बैक टू बैक फिफ्टी और शतक

Highlights Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: ओपनर शुभमन गिल ने कमाल का प्रदर्शन किया और तीन मैच में तीन फिफ्टी जड़े। Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: तीसरे मैच में पूर्व कप्तान विराट कोहली भी फॉर्म में वापस आ गए। Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 55 गेंद में 52 रन की पारी खेली।

Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत टीम के लिए खुशखबरी है। उपकप्तान और ओपनर शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। तीसरे मैच में 95 गेंद में शतक पूरा किया। 14 चौके और 2 छक्के मार चुके हैं। भारतीय टीम के उप-कप्तान ने तीसरे वनडे में लगातार तीसरा अर्धशतक बनाया। गिल ने कमाल का प्रदर्शन किया और तीन मैच में तीन फिफ्टी जड़े। पहले मैच (नागपुर) में गिल ने 96 गेंद में 14 चौके की मदद से 87 रन बनाए। दूसरे मैच (कटक) में 52 गेंद में 60 रन बनाए थे। जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल हैं। तीसरे मैच में 93 नाबाद पर खेल रहे हैं। 50वें वनडे में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी और पारी (50) से लेकर सात वनडे शतकों के मामले में सबसे तेज है।

ODI CENTURY NO.7 for @ShubmanGill 👏👏



A stroke filled innings from the vice-captain as he brings up a fine 💯



He's been in terrific form this series!#TeamIndia#INDvENG@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/dnJq0IaLS3 — BCCI (@BCCI) February 12, 2025

Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: तीनों प्रारूपों में एक ही स्थान पर शतक-

फाफ डु प्लेसिस - वांडरर्स, जोहान्सबर्ग

डेविड वार्नर - एडिलेड ओवल

बाबर आज़म - नेशनल स्टेडियम, कराची

क्विंटन डी कॉक - सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन

शुभमन गिल - मोटेरा, अहमदाबाद।

3RD ODI. 31.2: Mark Wood to Shubman Gill 4 runs, India 206/2 https://t.co/RDhJXhBfQl#INDvENG@IDFCFIRSTBank— BCCI (@BCCI) February 12, 2025

Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: भारत के लिए 3-एकदिवसीय द्विपक्षीय सीरीज के प्रत्येक मैच में 50+

क्रिस श्रीकांत बनाम एसएल 1982

दिलीप वेंगसरकर बनाम एसएल 1985

मोहम्मद अज़हरुद्दीन बनाम एसएल 1993

एमएस धोनी बनाम ऑस्ट्रेलिया 2019

श्रेयस अय्यर बनाम न्यूजीलैंड 2020

ईशान किशन बनाम वेस्टइंडीज 2023

शुभमन गिल बनाम इंग्लैंड 2025।

दूसरे मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पंच जड़े और 119 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की थी। तीसरे मैच में पूर्व कप्तान विराट कोहली भी फॉर्म में वापस आ गए और 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 55 गेंद में 52 रन की पारी खेली।

भारत ने टी20 (5 मैच में 4-1 से जीत) सीरीज में जीत के बाद भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त लेकर सीरीज पर कब्जा कर लिया और नजर क्लीन स्वीप पर है। रोहित शर्मा तो दूसरे मैच में फॉर्म वापसी कर ली है, लेकिन विराट कोहली पर कोच गौतम गंभीर की गंभीर नजर है।