‘कोच को पिच को करीब से देखने का पूरा अधिकार है’: ओवल पिच विवाद पर गौतम गंभीर के समर्थन में उतरे शुभमन गिल

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड ओवल में निर्णायक पाँचवें और अंतिम टेस्ट मैच में उतर रहे हैं, और मैदान के बाहर की गड़बड़ियाँ भी मैदान के अंदर की गड़बड़ियों जितनी ही सुर्खियाँ बटोर रही हैं। मैच से दो दिन पहले, भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ओवल के मुख्य ग्राउंड्समैन ली फोर्टिस के साथ बहस में उलझ गए थे।

बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने गंभीर का बचाव करते हुए कहा कि फोर्टिस का लहजा कठोर था और जब उन्होंने भारतीय दल को पिच देखने से मना करने की कोशिश की तो वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे थे। कोटक ने यह भी संकेत दिया कि फोर्टिस एक समस्याग्रस्त व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने कहा, "ओवल आने से पहले, टीम के अधिकांश सदस्य जानते थे कि क्यूरेटर के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं है। इसलिए इससे कई जवाब मिलते हैं।"

बुधवार (30 जुलाई) को, पाँचवें टेस्ट की पूर्व संध्या पर, भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी गंभीर के बचाव में सामने आए और कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि फोर्टिस ने भारतीयों को पिच को करीब से देखने की अनुमति क्यों नहीं दी। गिल ने क्यूरेटर के इस कदम पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में पहली बार ऐसा देखा था।

गिल ने कहा, "जहाँ तक मुझे याद है, इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। मुझे नहीं पता कि कल वास्तव में क्या हुआ था और क्यूरेटर ने हमें क्यों मना किया... लेकिन हम इससे पहले चार मैच खेल चुके हैं और किसी ने हमें (पिच देखने की) अनुमति नहीं दी। हमने बहुत क्रिकेट खेला है, और कप्तान और कोच कई बार पिच देखने गए हैं। मुझे नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है।"

पिच से दूरी बनाए रखने के निर्देश के बारे में गिल ने कहा, "ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। हम इतने लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। जब तक आप रबर स्पाइक्स पहने हों या नंगे पैर हों, आपको विकेट को करीब से देखने की इजाज़त है। यह कोच और कप्तान का काम है। इसलिए मुझे नहीं पता कि क्यूरेटर ने हमें ऐसा करने की इजाज़त क्यों नहीं दी।"

