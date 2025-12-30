Shreyas Iyer Injury Update: श्रेयस अय्यर का 6 किलो वज़न घटा, NZ के खिलाफ वनडे सीरीज़ से हो सकते हैं बाहर

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार, श्रेयस अय्यर का वज़न तेज़ी से कम हुआ है, जिसका असर उनकी वापसी पर पड़ा है। 30 साल के अय्यर का कुछ ही हफ़्तों में 6 किलो तक वज़न कम हो गया, जिससे उनकी मसल्स भी कम हो गईं।

By रुस्तम राणा | Updated: December 30, 2025 19:52 IST2025-12-30T19:52:29+5:302025-12-30T19:52:29+5:30

Shreyas Iyer Injury Update: Shreyas Iyer has lost 6 kg of weight and may be ruled out of the ODI series against New Zealand | Shreyas Iyer Injury Update: श्रेयस अय्यर का 6 किलो वज़न घटा, NZ के खिलाफ वनडे सीरीज़ से हो सकते हैं बाहर

Shreyas Iyer Injury Update: श्रेयस अय्यर का 6 किलो वज़न घटा, NZ के खिलाफ वनडे सीरीज़ से हो सकते हैं बाहर

नई दिल्ली: भारत के वाइस-कैप्टन श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी और लेट हो गई है। 30 साल के अय्यर सितंबर में चोट लगने के बाद से टीम से बाहर हैं। अय्यर ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन भारत बनाम न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ से पहले वह अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार, श्रेयस अय्यर का वज़न तेज़ी से कम हुआ है, जिसका असर उनकी वापसी पर पड़ा है। 30 साल के अय्यर का कुछ ही हफ़्तों में 6 किलो तक वज़न कम हो गया, जिससे उनकी मसल्स भी कम हो गईं। श्रेयस ने कुछ वज़न वापस बढ़ा लिया है, लेकिन खेलने के लिए क्लीयरेंस मिलने से पहले उन्हें एक और हफ़्ते का इंतज़ार करना होगा।

पहले उम्मीद थी कि श्रेयस 3 और 6 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी मैचों के लिए मुंबई टीम से जुड़ेंगे। बीसीसीआई के आदेश के मुताबिक, अय्यर को भारतीय टीम में लौटने से पहले घरेलू क्रिकेट में अपनी फिटनेस साबित करनी होगी।

अय्यर ने पहले ही बैटिंग शुरू कर दी है और उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि, पूरी तरह से फिट होने के लिए उन्हें और ताकत बनानी होगी। उम्मीद है कि श्रेयस को 9 जनवरी को, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से 2 दिन पहले, फिटनेस क्लीयरेंस मिल जाएगा।

इससे वह इंडिया बनाम न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ से लगभग बाहर हो जाएंगे। भारत 3 मैचों के लिए 3 या 4 जनवरी को अपनी टीम की घोषणा करने वाला है। श्रेयस तब तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे। अगर उन्हें खेलने की इजाज़त मिल भी जाती है, तो 11 जनवरी को सीरीज़ शुरू होने से पहले कॉम्पिटिटिव क्रिकेट न खेलने की कमी एक समस्या हो सकती है।

अय्यर की वापसी अब शायद विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मैचों में होगी। वह भारत के टी20 वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं हैं और लगातार चोट की दिक्कतों के कारण उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लिया है। श्रेयस की गैरमौजूदगी में, ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पर खेलना जारी रखेंगे, जिन्होंने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी।

Open in app
टॅग्स :Shreyas IyerTeam IndiaCricketश्रेयस अय्यरटीम इंडियाक्रिकेट