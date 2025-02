Shreyas Iyer India vs England 2025: पहले वनडे में धमाकेदार पारी?, आखिर क्यों श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं, 'कप्तान' के समर्थन में उतरे रिकी पोंटिंग

Highlights Shreyas Iyer India vs England 2025: पिछले कुछ साल से भारतीय टीम से बाहर हैं। Shreyas Iyer India vs England 2025: साल उनका घरेलू सत्र शानदार रहा है। Shreyas Iyer India vs England 2025: चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

Shreyas Iyer India vs England 2025: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग को यह बात हैरानी भरी लगती है कि श्रेयस अय्यर (पंजाब किंग्स के कप्तान) को भारत की सफेद गेंद की टीम में स्थायी स्थान नहीं दिया गया है जबकि वह अपनी शानदार फॉर्म और उपमहाद्वीप की धीमी पिचों पर स्पिनरों पर हावी होने की काबिलियत रखते हैं। अय्यर 2023 में 50 ओवर के विश्व कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ियों में से एक थे। मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने 530 रन बनाए और वैश्विक आयोजन में सातवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने।

A smashing end to the powerplay!#TeamIndia move to 71/2 at the end of 10 overs



FIFTY partnership 🆙 between Shubman Gill and Shreyas Iyer 🤝



उन्होंने बृहस्पतिवार को नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 36 गेंद में 59 रन बनाकर इस प्रारूप में अपनी काबिलियत का सबूत दिया। घरेलू क्रिकेट में भी 30 वर्षीय अय्यर इस सत्र में शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए दो शतक जड़े। पोंटिंग ने ‘आईसीसी रिव्यू’ में कहा, ‘‘मैं थोड़ा हैरान हूं कि वह पिछले कुछ साल से भारतीय टीम से बाहर हैं।

उन्होंने भारत में (2023) शानदार विश्व कप खेला जिसमें उन्होंने मध्यक्रम में शानदार प्रदर्शन किया था। मुझे तब लगा था कि उन्होंने वह स्थान लगभग पक्का कर लिया है।’ उन्होंने कहा, ‘हालांकि फिर उन्हें कुछ चोट लग गई। पीठ की चोट से वह टीम से बाहर हो गए। लेकिन इस साल उनका घरेलू सत्र शानदार रहा है।’

पोंटिंग को लगता है कि अय्यर 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि वह धीमे विकेट पर स्पिन गेंदबाजी को कितना अच्छी तरह से खेलता है। ’’ पंजाब किंग्स के कोच पोंटिंग ने आगामी आईपीएल सत्र के लिए अय्यर को 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा है।