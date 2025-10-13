Women's World Cup 2025: शोर्ना अख्तर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक लगाकर एलिसा हीली और निगार सुल्ताना का रिकॉर्ड तोड़ा

Women's World Cup 2025: बांग्लादेश की ऑलराउंडर शोर्ना अख्तर ने सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी टीम के महिला विश्व कप 2025 मुकाबले में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। अख्तर ने विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में अपनी टीम की कप्तान निगार सुल्ताना के कई रिकॉर्ड तोड़े, साथ ही एलिसा हीली का एक रिकॉर्ड भी तोड़ा।

अख्तर ने महिला वनडे मैचों में बांग्लादेश के लिए सबसे तेज़ अर्धशतक लगाया और एक वनडे पारी में अपनी टीम की ओर से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज़ भी बनीं। अख्तर ने प्रोटियाज़ के खिलाफ मुकाबले में 34 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और पारी में तीन छक्के लगाकर इन दोनों ही सूचियों में सुल्ताना का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सुल्ताना ने इससे पहले इसी साल की शुरुआत में महिला विश्व कप क्वालीफायर में स्कॉटलैंड के खिलाफ बांग्लादेश के मुकाबले में 39 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। कप्तान ने महिला एकदिवसीय मैचों में बांग्लादेश की ओर से सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था, जब उन्होंने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय मैच में दो छक्के लगाए थे।

अख्तर ने हीली का रिकॉर्ड तोड़ा

इस बीच, इस ऑलराउंडर ने 2025 के वनडे विश्व कप में सबसे तेज़ अर्धशतक का ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 34 गेंदों में उनके इस प्रयास ने हीली के 35 गेंदों में बनाए गए अर्धशतक को पीछे छोड़ दिया, जो उन्होंने टूर्नामेंट में पहले भारत के खिलाफ लगाया था।

शोरना के अलावा, शमीम अख्तर ने भी अर्धशतक जड़कर टीम को आगे बढ़ने का एक अच्छा मंच दिया, जिसके बाद शोरना ने पारी की शुरुआत की। 18 वर्षीय ऑलराउंडर ने पारी के दूसरे भाग में तीन चौके और इतने ही छक्के जड़े और बांग्लादेश की टीम को 50 ओवरों में 232/6 का अच्छा स्कोर बनाने में मदद की।

अपनी पहली जीत की तलाश में बांग्लादेश

इस बीच, बांग्लादेश महिला वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के अलावा किसी और टीम पर अपनी पहली जीत की तलाश में है। उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में सिर्फ दो मैच जीते हैं, दोनों ही मैच ग्रीन महिलाओं के खिलाफ आए थे, एक 2022 में और दूसरा 2025 में। 2022 में न्यूजीलैंड के आयोजन में भाग लेने के बाद, यह विश्व कप संस्करण में उनकी दूसरी उपस्थिति है।