टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश के भारत आने से मना करने पर शशि थरूर ने दी हैरान करने वाली प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को बांग्लादेश के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से मना करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह स्थिति "बिल्कुल भी हैरान करने वाली नहीं है" और यह भी कहा कि "यह शर्मिंदगी हमने खुद मोल ली है।"
थरूर की यह टिप्पणी भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते डिप्लोमैटिक तनाव के बीच आई है, जो दोनों देशों के बीच क्रिकेट में भी दिख रहा है। बांग्लादेश ने आज घोषणा की कि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से अपने वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने के लिए कहा है और साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) पर सांप्रदायिक नीति बनाने का आरोप भी लगाया है।
सोशल मीडिया पर अपडेट के बारे में पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा, "इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हमने खुद ही यह शर्मिंदगी मोल ली है।" उन्होंने पोस्ट में दावा किया कि भारत के अपने कामों की वजह से ही आज दुनिया के मंच पर यह शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है।
बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से रिलीज़ किए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया। बांग्लादेश ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर देश में बांग्लादेश के खिलाफ बढ़ते गुस्से के कारण अपने खिलाड़ियों को भारत न भेजने के लिए सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया।
बांग्लादेश सरकार के सलाहकार आसिफ नज़्रुल ने कहा, "बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज यह फैसला लिया है। हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिंसक सांप्रदायिक नीति के संदर्भ में लिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं।"
BCCI ने वेन्यू बदलने की रिक्वेस्ट को लॉजिस्टिकल तौर पर नामुमकिन बताते हुए खारिज कर दिया है। भारतीय क्रिकेट अधिकारियों ने कहा है कि इस स्टेज पर वेन्यू बदलने से टूर्नामेंट का शेड्यूल बिगड़ जाएगा और गंभीर ऑपरेशनल दिक्कतें आएंगी।
बता दें कि इससे पहले शशि थरूर ने कहा था, "बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों का बोझ क्रिकेट पर नहीं डालना चाहिए... हमें कुछ इलाकों को दूसरों से अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम बांग्लादेश से संपर्क कर रहे हैं और उनसे अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और उनकी देखभाल करने के लिए सही काम करने का आग्रह कर रहे हैं, और यह मैसेजिंग जारी रहनी चाहिए... मुस्तफिजुर रहमान एक क्रिकेटर हैं और इन सब चीज़ों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन पर व्यक्तिगत रूप से किसी भी नफरत भरी बात कहने या किसी भी हमले का समर्थन करने या बचाव करने का आरोप नहीं लगा है।"