ICC ने लॉन्च किया विश्व कप 2023 का प्रोमो, वीडियो में नजर आए शाहरुख खान, देखें

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने गुरुवार को आधिकारिक क्रिकेट विश्व कप 2023 प्रोमो लॉन्च किया, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम नजर आ रहे हैं। एक दिवसीय विश्व कप का नया संस्करण 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा। इंग्लैंड प्रतियोगिता में गत चैंपियन है, जिसने घरेलू मैदान पर 2019 संस्करण जीता है।

गुरुवार को आईसीसी ने मेजबान देश के बोर्ड भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ मिलकर मुंबई में 'इट टेक्स वन डे' अभियान शुरू किया। विश्व कप 2023 के आधिकारिक प्रोमो वीडियो में शाहरुख खान, जेपी डुमिनी, शुबमन गिल, दिनेश कार्तिक, इयोन मोर्गन, मुथैया मुरलीधरन, जोंटी रोड्स और जेमिमा रोड्रिग्स जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं।

