Bangladesh Cricket: कई बांग्लादेशी क्रिकेटर नए फिटनेस टेस्ट के मानकों पर हुए फेल

Bangladesh Cricket News: रविवार को नेशनल स्टेडियम में आयोजित 1600 मीटर दौड़ में नाहिद राणा ने जहाँ फिटनेस प्रशिक्षण में प्रभावित किया, वहीं कुछ अन्य क्रिकेटर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इससे पहले, खिलाड़ियों की फिटनेस की निगरानी यो-यो या बीप टेस्ट के ज़रिए की जाती थी। हालाँकि, नए स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच नाथन कीली के आने के बाद से, टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों की फिटनेस जाँचने के लिए 1600 मीटर दौड़ और 40 मीटर स्प्रिंट का विकल्प चुना है।

पता चला है कि तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान, तस्कीन अहमद, तनवीर इस्लाम और शमीम पटवारी ने 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने में लगभग आठ मिनट का समय लिया। दूसरी ओर, राणा फिटनेस टेस्ट में भाग लेने वाले 22 क्रिकेटरों में सर्वश्रेष्ठ रहे, जिन्होंने 1600 मीटर की दौड़ केवल 5 मिनट 31 सेकंड में पूरी की। टीम प्रबंधन के एक सदस्य ने रविवार को क्रिकबज़ को बताया, "राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। कुछ अन्य खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन साथ ही कुछ क्रिकेटर हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए।"

नीदरलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज़ और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एशिया कप के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू करने से पहले एक फिटनेस कैंप चल रहा है। मेहदी हसन मिराज पहले बैच में दूसरे स्थान पर रहे, उन्होंने 6 मिनट और 1 सेकंड में दौड़ पूरी की, जबकि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और टी20 से संन्यास ले चुके मुशफिकुर रहीम ने 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट और 10 सेकंड में पूरी की और तीसरे स्थान पर रहे।

तन्ज़ीम हसन साकिब ने 15 क्रिकेटरों के दूसरे समूह में 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 53 सेकंड में पूरी की। उनके बाद शहादत हुसैन दीपू रहे, जिन्होंने इसे 6 मिनट में पूरा किया और परवेज़ हुसैन इमोन 6 मिनट 13 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 25 सदस्यीय प्रारंभिक शिविर के छह क्रिकेटर फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए, जिनमें टी20 कप्तान लिटन कुमार दास और तौहीद हृदय शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई 'ए' टीम के चार अन्य क्रिकेटर - नूरुल हसन सोहन, सैफ हसन, अफीफ हुसैन और महिदुल इस्लाम अंकोन - भी टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए। फिटनेस कैंप के बाद, खिलाड़ी 20 अगस्त को कौशल प्रशिक्षण शिविर के लिए सिलहट जाएँगे।