Scotland vs New Zealand: एलेन का धमाका, 56 गेंद, 101 रन, 8 चौके और 6 छक्के, क्रिस सोल, 4 ओवर और 72 रन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे महंगे गेंदबाज

Scotland vs New Zealand: सलामी बल्लेबाज फिन एलेन के अंतरराष्ट्रीय करियर के पहले शतक से न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 68 रन से हरा दिया। एलेन ने 56 गेंद में आठ चौकों और छह छक्कों से 101 रन की पारी खेली जिससे न्यूजीलैंड ने पांच विकेट पर 225 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

एलेन ने मार्टिन गुप्टिल (40) के साथ पहले विकेट के लिए 85 और ग्लेन फिलिप्स (23) के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की। डेरिल मिशेल (नाबाद 23) और जेम्स नीशाम (30) ने भी उपयोगी पारियां खेली। स्कॉटलैंड की ओर से क्रिस सोल ने चार ओवर में 72 रन लुटा दिए और उन्हें एक विकेट मिला। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी मैच में दूसरे सबसे महंगे गेंदबाज रहे।

स्कॉटलैंड की टीम इसके जवाब में ईश सोढ़ी (28 रन पर चार विकेट) और मिशेल सेंटनर (23 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने आठ विकेट पर 157 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज कैलम मैकलियोड 33 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। क्रिस ग्रीव्स (31) और जॉर्ज मुन्से (28) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं।