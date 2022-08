Scotland vs New Zealand: टी20 के बाद वनडे में न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्वीप, स्कॉटलैंड को सात विकेट से हराया, चैपमैन ने किया धमाल, 75 बॉल और 101 रन

Highlights न्यूजीलैंड ने एकमात्र एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में स्कॉटलैंड को सात विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने 25 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर दिया। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 306 रन बनाए थे।

Scotland vs New Zealand: मार्क चैपमैन के नाबाद शतक और डेरिल मिशेल के साथ उनकी बड़ी अटूट शतकीय साझेदारी की मदद से न्यूजीलैंड ने एकमात्र एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में स्कॉटलैंड को सात विकेट से हराया।

न्यूजीलैंड के सामने बड़ा लक्ष्य था लेकिन चैपमैन ने 75 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाए। उन्होंने मिशेल (74) के साथ चौथे विकेट के लिए 175 रन की अटूट साझेदारी की। इससे न्यूजीलैंड ने 25 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर दिया। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 306 रन बनाए थे।

A 74-ball hundred from Mark Chapman helps New Zealand to a win in the only ODI against Scotland