भारतीय टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे का कार्यक्रम जारी, दिसंबर-जनवरी में टीम इंडिया खेलेगी टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज, देखें पूरा शेड्यूल

Highlights भारतीय टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे का कार्यक्रम जारी इस दौरे पर टी20, वनडे और टेस्ट मैच तीनों खेले जाएंगे 10 दिसंबर से तीन मैचों की T20I श्रृंखला खेली जाएगी

SA vs IND: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने दिसंबर-जनवरी में भारतीय टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के पूरे कार्यक्रम का एलान कर दिया है। इस दौरे पर टी20, वनडे और टेस्ट मैच तीनों खेले जाएंगे। दौरे की शुरुआत टी20 से होगी। 10 दिसंबर से तीन मैचों की T20I श्रृंखला खेली जाएगी। इसके बाद 17 दिसंबर से तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला शुरू होगी। दो टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे जिसमें पहले टेस्ट की शुरुआत 26 दिसंबर से तो दूसरा टेस्ट की शुरुआत 3 जनवरी से शुरू होगा।

