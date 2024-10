VIDEO: 42 गेंदों में ठोका पचासा, सरफराज खान ने खोले न्यूजीलैंड गेंदबाजों के धागे, देखें वीडियो

Sarfaraz Khan Half Century: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है, पहले टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम 402 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने बढ़िया खेल दिखाया मगर यशस्वी जायसवाल 35 के स्कोर पर आगे बढ़कर शॉर्ट खेलने के चक्कर में आउट हो गए।

Brilliant batting by Sarfaraz Khan! Smashed two sixes in the Test match against New Zealand, showing his power and class. #INDvsNZ#SarfarazKhan#TestCricketpic.twitter.com/DwmqHJLcs4