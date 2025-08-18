Buchi Babu Trophy: भारतीय टेस्ट टीम से बाहर किए गए सरफराज खान ने बुची बाबू ट्रॉफी में मुंबई के लिए 92 गेंदों में जड़ा शतक

Buchi Babu Trophy: सरफराज खान ने टीएनसीए इलेवन के खिलाफ बुची बाबू ट्रॉफी के पहले दिन मुंबई के लिए खेलते हुए शानदार शतक जड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम से बाहर रहने के बाद, उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम में वापसी करके अपने घरेलू सीज़न की शानदार शुरुआत की है। हालाँकि, वह एक बार फिर अपने बल्ले से कमाल दिखा रहे हैं और मुश्किल हालात में बल्लेबाजी करते हुए 92 गेंदों में शतक जड़ दिया।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम 98/3 के स्कोर पर मुश्किल में थी, और तभी सरफराज बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर धावा बोला और उन्हें पूरे मैच में दबाव में रखा। वह पारी के 33वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए और अगले 31 ओवरों में शतक जड़ दिया।

सरफराज खान हाल ही में सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने महज दो महीनों में 17 किलो वजन कम किया था। उनकी फिटनेस में आए बदलाव की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे इस क्रिकेटर को काफी निराशा हुई। हालांकि, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सीनियर टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से ठीक पहले इंडिया ए की तरफ से इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 92 रन बनाए।

पहले की तुलना में उनकी फिटनेस में निश्चित रूप से सुधार हुआ है और अगर वह घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ते रहे, तो सरफराज टेस्ट टीम में वापसी कर सकते हैं। फिलहाल, वह 100 रन पर खेल रहे हैं और टीएनसीए इलेवन के खिलाफ चल रहे बुची बाबू ट्रॉफी मुकाबले में अपने रनों की संख्या में और इजाफा करने के लिए बेताब होंगे।

आयुष म्हात्रे, मुशीर खान मुंबई के लिए नाकाम

जहां तक मैच की बात है, मुंबई के कप्तान आयुष म्हात्रे और मुशीर खान टीम के लिए कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। दोनों ने पारी की शुरुआत की और क्रमशः 13 और 30 रन ही बना पाए। तीसरे नंबर के बल्लेबाज सुवेद पार्कर ने 72 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि सरफराज के आक्रामक शतक ने मुंबई को वापसी करने में मदद की है और वे एक विशाल स्कोर खड़ा करना चाहेंगे।