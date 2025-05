Watch: एलएसजी के लिए ऋषभ पंत की नवीनतम विफलता के बाद संजीव गोयनका की प्रतिक्रिया इंटरनेट पर वायरल

SRH vs LSG, IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग में बल्ले से ऋषभ पंत का खराब प्रदर्शन जारी रहा, सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ़ आईपीएल 2025 के अहम मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान छह गेंदों पर सात रन बनाकर आउट हो गए। पंत को ईशान मलिंगा ने कैच एंड बोल्ड किया, जिन्होंने धीमी यॉर्कर से पंत को धोखा दिया। गेंद हवा में उछली और मलिंगा ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। कैमरों ने पंत के आउट होने के बाद LSG के मालिक संजीव गोयनका को स्टैंड से बाहर जाते हुए देखा।

Magnificent Malinga! 🪽😮 Athleticism on display from Eshan Malinga as he grabs a stunner to send back Rishabh Pant! 👌 #LSG 133/2 after 13 overs. Updates ▶ https://t.co/GNnZh90u7T #TATAIPL | #LSGvSRH | @SunRisers pic.twitter.com/5rSouA8Kw0

Sanjiv Goenka left the balcony out of anger after seeing 27 crores Rishabh Pant failing in back to back 12th game!! pic.twitter.com/MpOLClJ5rP