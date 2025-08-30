केरल क्रिकेट लीग टी20ः 13 गेंद के अंदर 11 छक्के, 26 गेंद, 12 छक्के और 86 रन, कौन हैं सलमान निजार

Highlights कालीकट ग्लोबस्टार्स ने अदानी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स को 13 रन से हराया। आईपीएल नीलामी में फ्रेंचाइजी टीमों की नजरों में होंगे। छह विकेट पर महज 115 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी।

Salman Nizar Kerala Cricket League T20: प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से प्रभावित करने वाले केरल के बल्लेबाज सलमान निजार ने केरल क्रिकेट लीग टी20 मैच में शनिवार को 13 गेंद के अंदर 11 छक्के जड़ दिये। बायें हाथ के इस 28 साल के बल्लेबाज ने 26 गेंद में 12 छक्के की मदद से नाबाद 86 रन बनाये जिससे उनकी टीम कालीकट ग्लोबस्टार्स ने अदानी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स को 13 रन से हराया। ग्लोबस्टार्स ने 19वें ओवर में 31 और 20वें ओवर में 40 रन बटोर कर छह विकेट पर 186 रन बनाने के बाद रॉयल्स को 19.3 ओवर में 173 रन पर आउट कर दिया।

ग्लोबस्टार्स की टीम 18 ओवर के बाद छह विकेट पर महज 115 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। निजार इस समय 13 गेंद में एक छक्के की मदद से 17 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने पारी के 19वें ओवर में बासिल थंपी के खिलाफ लगातार पांच छक्के जड़ 31 रन बटोरने के बाद आखिरी ओवर में अभीजीत प्रवीण का स्वागत छक्के से किया।

प्रवीण ने इसके बाद वाइड और नो बॉल डाली जिस पर निजार ने दो रन चुराये। निजार ने इसके बाद आखिरी के पांच गेंदों पर छक्का जड़ ओवर से 40 रन बटोरे। पिछले रणजी सत्र में अपनी केरल को फाइनल में पहुंचने में अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से योगदान देने वाले निजार अब दलीप ट्रॉफी में दक्षिण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अपनी इस पारी के बाद वह आईपीएल नीलामी में फ्रेंचाइजी टीमों की नजरों में होंगे।