सचिन तेंदुलकर का विराट कोहली और रोहित शर्मा को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई पर भावुक संदेश

Highlights रोहित और कोहली ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सफर को समाप्त करने का फैसला किया है तेंदुलकर ने बताया कि कैसे उन्होंने रोहित शर्मा को एक होनहार युवा खिलाड़ी से विश्व कप विजेता कप्तान बनते देखा भारत के महान बल्लेबाज ने विराट कोहली को क्रिकेट का बताया सच्चा चैंपियन

नई दिल्ली: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए एक भावपूर्ण संदेश साझा किया, क्योंकि दोनों ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सफर को समाप्त करने का फैसला किया है। शनिवार को टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की जीत के तुरंत बाद यह घोषणा की गई।

सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा की तारीफ की और बताया कि कैसे उन्होंने रोहित शर्मा को एक होनहार युवा खिलाड़ी से विश्व कप विजेता कप्तान बनते देखा। उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की टी20 विश्व कप जीत को "रोहित शर्मा के शानदार करियर का एक बेहतरीन समापन" बताया।

सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, "मैंने एक होनहार युवा खिलाड़ी से विश्व कप विजेता कप्तान बनने के आपके सफर को करीब से देखा है। आपकी अटूट प्रतिबद्धता और असाधारण प्रतिभा ने देश को बहुत गौरवान्वित किया है। 🇮🇳 को टी20 विश्व कप जीत दिलाना आपके शानदार करियर का एक बेहतरीन समापन है। बहुत बढ़िया रोहित।"

विराट कोहली को "सच्चा चैंपियन" बताते हुए सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि कैसे उनके शनिवार के प्रदर्शन ने उनके विकास के बारे में नकारात्मक लोगों को गलत साबित कर दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास की घोषणा के बाद, अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की।

तेंदुलकर ने विराट कोहली को टैग करने के बाद अपनी पोस्ट में लिखा, "आप इस खेल के सच्चे चैंपियन रहे हैं। टूर्नामेंट में पहले आपको भले ही मुश्किल समय का सामना करना पड़ा हो, लेकिन कल रात आपने साबित कर दिया कि आप वास्तव में सज्जनों के खेल के महान खिलाड़ियों में से एक क्यों हैं। छह विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करना और आखिरी में जीत हासिल करना एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप खेल के लंबे प्रारूपों में भारत के लिए मैच जीतना जारी रखेंगे।"

𝐄𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐍 𝐀 𝐇𝐈𝐆𝐇@ImRo45, I’ve witnessed your evolution from a promising youngster to a World Cup-winning captain from close quarters. Your unwavering commitment & exceptional talent have brought immense pride to the nation. Leading 🇮🇳 to a T20 World Cup 🏆 victory… pic.twitter.com/QSEui6Bq2K