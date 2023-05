सचिन तेंदुलकर ने बिना अनुमति 'फर्जी विज्ञापनों' में नाम, फोटो और आवाज इस्तेमाल किए जाने को लेकर दर्ज कराई शिकायत

प्राथमिकी के अनुसार, तेंदुलकर के पीए को 5 मई को फेसबुक पर बेली बर्नर ऑयल के लिए एक विज्ञापन मिला, जिसमें तेंदुलकर की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। टेक्स्ट में यह भी कहा गया है कि उत्पाद को खिलाड़ी द्वारा एंडोर्स किया गया था। इसी तरह के विज्ञापन इंस्टाग्राम पर भी पाए गए।

By अनिल शर्मा | Published: May 13, 2023 11:08 AM