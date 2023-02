SA20 Final: उद्घाटन खिताब पर कब्जा, मार्करम कंपनी ने मारी बाजी, जानें किस खिलाड़ी ने कौन पुरस्कार पर किया कब्जा

Highlights सनराइजर्स ने प्रिटोरिया के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रमण शुरू किया और पावरप्ले में 76 रन बनाए। मार्को जानसन ने सनराइजर्स ईस्टर्न केप को चैंपियन का ताज पहनाया। एडेन मार्कराम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया।

SA20 Final: SA20 का उद्घाटन खिताब सनराइजर्स ईस्टर्न केप के हाथों में चला गया। जोहान्सबर्ग के वांडरर्स में प्रिटोरिया कैपिटल के खिलाफ फाइनल मैच में जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के बाद सनराइजर्स के गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रिटोरिया कैपिटल को 135 पर आउट कर दिया।

सनराइजर्स ने प्रिटोरिया के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रमण शुरू किया और पावरप्ले में 76 रन बनाए। अंत में मार्को जानसन ने सनराइजर्स ईस्टर्न केप को चैंपियन का ताज पहनाया। एडेन मार्कराम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। जोस बटलर को टूर्नामेंट का बल्लेबाज चुना गया।

This is a first-of-its-kind award with #Betway#SA20 devising a unique scoring system. The winner will be the leader of the overall MVP scoring system, which will take into account all of its inputs. The winner of Player of the Season is Aiden Markram.@betway_indiapic.twitter.com/5Ra7kRauo6 — Betway SA20 (@SA20_League) February 12, 2023

एडम रॉसिंगटन ने शानदार 57 रन बनाए और रोएलोफ वैन डेर मर्व ने 4 विकेट चटकाए, जिससे सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने उद्घाटन SA20 चैंपियंस जीत लिया। 136 रनों का पीछा करते हुए रॉसिंगटन ने पीछा किया और मार्को जानसन ने विजेता घोषित करने के लिए एक छक्के के साथ समाप्त किया।

The bowling award will also be determined by the leader of the filtered results of the overall MVP list taking into account only the bowling points tally. Congratulations to Roelof van der Merwe who is your #Betway#SA20 Bowler of the Season. @Betway_indiapic.twitter.com/FDyPfPMm1a — Betway SA20 (@SA20_League) February 12, 2023

वैन डेर मर्व टूर्नामेंट के गेंदबाज चुने गए। ईथन बॉश राइजिंग स्टार ऑफ़ द टूर्नामेंट चुने गए। रुलोफ वैन डेर मर्व को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मर्व ने कहा कि अविश्वसनीय दिन। अद्भुत लग रहा है। लड़के हद से ज्यादा खुश हैं। हर कोई एक साथ खींच लिया। एक उचित टीम प्रयास था।