SA20 2nd Semi-Final: मार्करम तूफान में उड़े जोबर्ग सुपर किंग्स, चौके और छक्के की बरसात, 58 गेंद में शतक, 14 रन से जीत फाइनल में सनराइजर्स ईस्टर्न केप, देखें वीडियो

Highlights सनराइजर्स ईस्टर्न केप के कप्तान एडेन मार्करम ने चौके और छक्के की बारिश कर दी। 58 गेंद में 100 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। एडेन मार्करम को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

SA20 2nd Semi-Final: पहले बेटवे एसए20 फाइनल 11 फरवरी को खेला जाएगा। प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम है। चेन्नई सुपरकिंग्स की सहयोगी टीम जोबर्ग सुपर किंग्स सेमीफाइनल में हार गई है। दूसरे सेमीफाइनल में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने जोबर्ग सुपर किंग्स को 14 रनों से हराया।

सनराइजर्स ईस्टर्न केप के कप्तान एडेन मार्करम ने चौके और छक्के की बारिश कर दी। 58 गेंद में 100 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। एडेन मार्करम को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 213 रन बनाए।

Oh boy! We are going to have an intriguing chase on our hands after that Markram masterclass 😎



#Betway#SA20#JSKvSEC@Betway_Indiapic.twitter.com/83Rugd3eiE — Betway SA20 (@SA20_League) February 9, 2023

जवाब में जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 199 रन बना सकी। रीजा हेडिक्स ने 45 गेंद में 96 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जिता नहीं सके। रोमारियो शेफर्ड ने बहुत जोर लगाई। 14 गेंद में 39 रन बनाए। सनराइजर्स के कप्तान ने इस अवसर को अपनाया और सेंचुरियन में दूसरे बेटवे SA20 सेमीफाइनल में सिर्फ 58 गेंदों पर 100 रनों की शानदार पारी खेली्।