SA20 2023: 10 में से 6 विकेट अपने नाम किया, मर्व ने डरबन सुपर जायंट्स को किया पस्त, 20 बॉल और 20 रन, टीम  86 पर आउट, 124 रन से जीते, 17 अंक लेकर दूसरे नंबर पर

Highlights सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम 7 मैच में 4 जीत और 3 हार के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। डरबन सुपर जायंट्स की टीम 8 अंक के साथ सबसे नीचे है। सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया।

SA20 2023: दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी रोलेफ वैन डर मर्व ने कमाल कर दिया। मर्व ने डरबन सुपर जायंट्स को पस्त कर दिया। 4 ओवर में 20 रन देकर 6 विकेट झटक लिए। मर्व को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पोर्ट एलिजाबेथ के सेंट जॉर्ज पार्क में डरबन सुपर जायंट्स पर 124 रन से हराया।

Roelof van der Merwe delivered the bowling performance of the #Betway#SA20 thus far for the Sunrisers Eastern Cape to decimate Durban’s Super Giants at St George’s Park on Sunday evening. Read the full match report here: https://t.co/0KRHn81tWrpic.twitter.com/8Xw6AiYKCb — Betway SA20 (@SA20_League) January 22, 2023

सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 210 रन बनाए। जवाब में डरबन सुपर जायंट्स की टीम 14.4 ओवर में 86 रन पर ऑल आउट हो गई। सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम 7 मैच में 4 जीत और 3 हार के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। टीम के पास 17 अंक हैं।

It was a near-perfect performance from the Sunrisers after they had earlier delivered a batting exhibition to post a mammoth 210/2. Their performance sees them at number 2 on the #Betway#SA20 standings.@Betway_Indiapic.twitter.com/D2ynrKqFdt — Betway SA20 (@SA20_League) January 22, 2023

डरबन सुपर जायंट्स की टीम 8 अंक के साथ सबसे नीचे है। सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सनराइजर्स की शुरुआत बेहतर रही। सलामी बल्लेबाज़ एडम रॉसिंगटन और जॉर्डन हरमन ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पावरप्ले में 67 रन जोड़े और केवल 50 गेंदों पर 100 रनों की शानदार साझेदारी की।

रॉसिंगटन की 30 गेंदों में 72 रन की पारी खेली। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। मार्कराम और युवा बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। मर्व के मास्टरक्लास ने सनराइजर्स को बड़ी जीत दिलाई। डरबन सुपर जायंट्स के लिए काल बन गए।