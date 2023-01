SA20 2023: फिर भारी पड़े मिलर, 23 गेंद में उड़ाए 4 गगनचुंबी छक्के, बटलर ने भी खोले हाथ, 51 रन की धमाकेदार पारी खेली, देखें वीडियो

Highlights 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 131 रन बनाकर बाजी मार ली। जोस बटलर ने 39 गेंद में 51 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। कप्तान डेविड मिलर ने 4 छक्के की मदद से 23 गेंद में 37 रन बनाए।

SA20 2023: सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाड़ी बल्ले से असफल रहे। पार्ल रॉयल्स के बॉलर ने शानदार प्रदर्शन किया। साउथ अफ्रीका टी20 लीग के 21वें मैच में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 5 विकेट से मात दी। सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 130 रन बनाए।

Faf du Plessis hits the first #Betway#SA century to clinch a massive win for @JSKSA20 at the Bullring! 🤯@betway_indiapic.twitter.com/MthiIVDNvu — Betway SA20 (@SA20_League) January 24, 2023

पार्ल रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 131 रन बनाकर बाजी मार ली। जोस बटलर ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और 39 गेंद में 51 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। कप्तान डेविड मिलर ने कमाल की पारी खेली। 4 छक्के की मदद से 23 गेंद में 37 रन बनाए।

A captain's knock if ever there was one 🔥 David Miller smashed his way to the Player of the Match award 💥#Betway#SA20#SECvPR | @Betway_Indiapic.twitter.com/l3L4kZGbRK — Betway SA20 (@SA20_League) January 24, 2023

सनराइजर्स ईस्टर्न केप 8 मैच में 4 जीत और 4 हार के साथ 17 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। पार्ल रॉयल्स की टीम 8 मैच में 4 जीत और 4 हार के साथ 17 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। कप्तान मिलर ने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। मैच जिताऊ पारी खेली थी।

सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए यह एक दुःस्वप्न की शुरुआत थी, दोनों सलामी बल्लेबाज 4-4 रन बनाए। ब्योर्न फोर्टुइन और इवान जोन्स (2/27) ने बेहतर प्रदर्शन किया। जेजे स्मट्स (65) ने 9 चौके जड़कर टीम को वापस मैच में लाया।