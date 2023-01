SA20 2023: 13 अंक से साथ टॉप-3 में एमआई केपटाउन, गेंदबाजों ने 142 रन का किया बचाव, पार्ल रॉयल्स को 13 रन से दी मात, आर्चर ने 18वें किया कमाल, देखें वीडियो

Highlights जोस बटलर ने 58 गेंद में 68 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके शामिल हैं। जोस बटलर टीम को जीत नहीं दिला सके। जोस बटलर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

SA20 2023: मुंबई इंडियंस केपटाउन ने फिर से लय हासिल कर लिया। बैक टू बैक हार से टीम को काफी परेशानी करना सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस केपटाउन ने 6 मैच में 3 जीत और तीन हार के साथ 13 अंक लेकर टॉप तीन में शामिल हुआ है। टीम दूसरे पायदान पर है।

मुंबई इंडियंस केपटाउन ने 16वें मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर मात्र 142 रन बना सके। जवाब में पार्ल रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 129 रन ही बना सके। जोस बटलर ने 58 गेंद में 68 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके शामिल हैं। बटलर टीम को जीत नहीं दिला सके। बटलर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

बोलैंड पार्क में केप टाउन ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 142 रन बनाए, जिसमें रासी वैन डेर डूसन की 49 रन की पारी थी। यह पर्याप्त नहीं था। पार्ल रॉयल्स के जोस बटलर ने 68 रन बनाए और जब वह क्रीज पर थे तो रॉयल्स के पास मौका था, लेकिन 18वें ओवर की शुरुआत में जोफ्रा आर्चर ने आउट कर टीम को जीत दिला दी।