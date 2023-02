फाफ की कप्तानी पारी, 22 अंक के साथ नंबर दो पर जोबर्ग सुपरकिंग्स, 24 रन से सनराइजर्स ईस्टर्न केप को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने वाली दूसरी टीम

Highlights फाफ डु प्लेसिस को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जोबर्ग सुपरकिंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 160 रन बनाए। सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन ही बना सकी।

SA20 2023: जोबर्ग सुपर किंग्स ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। जोबर्ग सुपर किंग्स ने सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 24 रन से मात दी। कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने शानदार कप्तानी पारी खेली। फाफ ने 61 गेंद में 92 रन बनााए, जिसमें 7 चौके और 4 छक्का शामिल हैं।

A thrilling weekend of cricket, the #Betway#SA20 has produced some incredible drama. And with just one semi-final spot remaining, the action is heating up. Here are the current standings.@betway_indiapic.twitter.com/Dk06mwdCnQ — Betway SA20 (@SA20_League) February 5, 2023

फाफ डु प्लेसिस को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जोबर्ग सुपरकिंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए SA20 लीग में 20 ओवर में 6 विकेट पर 160 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन ही बना सकी। सनराइजर्स ईस्टर्न केप पर 24 रन से आसान जीत के बाद जॉबबर्ग सुपर किंग्स सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली दूसरी टीम बन गई।

Faf du Plessis took centre stage again at the Wanderers to power the Joburg Super Kings into the #Betway#SA20 semi-finals. | @betway_india

Read the full match report here: https://t.co/PeC2jJAN7Wpic.twitter.com/GMQ31jWbXq — Betway SA20 (@SA20_League) February 5, 2023

प्लेयर ऑफ द मैच फाफ डु प्लेसिस 61 गेंदों में 92 रन बनाकर शो के स्टार रहे। जिन्होंने डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ अपनी पिछली पारी में अपना शतक जड़ा था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने रीज़ हेंड्रिक्स (40) के साथ 119 रन जोड़े। सुपर किंग्स बुरी तरह से ढह गई, 42 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे।

ऐडन मार्करम ने 7 रन देकर 2 विकेट लिए। सनराइजर्स को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए खुद एक जीत की जरूरत थी।टेम्बा बावुमा ने टूर्नामेंट की शुरुआत में एक शानदार अर्धशतक के साथ की। 54 रन पर छह विकेट गिर गए थे।