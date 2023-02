SA20 2023: प्रिटोरिया कैपिटल्स पर अकेले भारी पड़े क्लासेन, 44 गेंद में 104 रन उड़ाए, लगाए 10 चौके और 6 छक्के, पीसी के सभी खिलाड़ी 14 बार गेंद सीमा रेखा से बाहर...

Highlights प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम 13.5 ओवर में 10 विकेट पर 103 रन पर आउट हो गई। क्लासेन ने 44 गेंद में 104 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। 151 रनों से हराकर उद्घाटन SA20 के नॉकआउट चरण के लिए खुद को क्वालीफाई करने का मौका दिया।

SA20 2023: हेनरिक क्लासेन ने कमाल की पारी खेली और अकेले ही प्रिटोरिया कैपिटल्स को हराया। क्लासेन ने 44 गेंद में 104 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। क्लासेन के 104 रन के जवाब में प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम 13.5 ओवर में 10 विकेट पर 103 रन पर आउट हो गई।

हेनरिक क्लासेन ने अपने बल पर 1 रन से हराया। प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम बाउंड्री में भी पीछे रह गई। क्लासेन ने 16 बार गेंद सीमा रेखा से बाहर भेजी और प्रिटोरिया कैपिटल्स के सभी खिलाड़ी 14 बार ही गेंद बाहर मार सके। डरबन सुपर जायंट्स ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को 151 रनों से हराकर उद्घाटन SA20 के नॉकआउट चरण के लिए खुद को क्वालीफाई करने का मौका दिया।

A thrilling weekend of cricket, the #Betway#SA20 has produced some incredible drama. And with just one semi-final spot remaining, the action is heating up. Here are the current standings.@betway_indiapic.twitter.com/Dk06mwdCnQ — Betway SA20 (@SA20_League) February 5, 2023

Heinrich Klaasen - 104*

Pretoria Capitals - 103 all out



Klaasen won by 1 run 😁#PCvDSG | #SuperGiantsStandTallpic.twitter.com/JHALcByzg6 — Durban's Super Giants (@DurbansSG) February 5, 2023

क्लासेन के 43 गेंदों के शतक ने सुपर जायंट्स को पुरुषों की फ्रेंचाइजी टी20 क्रिकेट के इतिहास में पांचवें सबसे बड़े स्कोर बनाया। जायंट्स ने 4 विकेट पर 254 रन बनाए। जिसमें क्लासेन पारी की आखिरी गेंद पर तीन आंकड़े तक पहुंचने के बाद 104 रन बनाकर नाबाद रहे। क्विंटन डी कॉक (43), बेन मैकडरमोट (41) और मैथ्यू ब्रीत्ज़के (46 *) ने शानदार पारी खेली।