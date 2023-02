SA20 2023, Final: फाइनल मुकाबला 11 फरवरी को, प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप में टक्कर, जानें संभावित इलेवन, कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights आईपीएल की दो सहयोगी टीम पहले बेटवे एसए20 फाइनल में पहुंच गई है। मैच जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में होगा। सेमीफाइनल में डेविड मिलर की पार्ल रॉयल्स को 29 रन से हराया था।

SA20 2023, Final, Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape: आईपीएल की दो सहयोगी टीम पहले बेटवे एसए20 फाइनल में पहुंच गई है। सनराइजर्स हैदराबाद की सहयोगी टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप और दिल्ली कैपिटल्स की सहयोगी टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम 11 फरवरी को खिताब के लिए टकराएंगे।

Sunrisers Eastern Cape talisman Sisanda Magala is ready to get going in the #Betway#SA20 Final @Betway_Indiapic.twitter.com/4I4FjXWvrD — Betway SA20 (@SA20_League) February 9, 2023

यह मैच जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में होगा। वेन पार्नेल के नेतृत्व वाली कैपिटल्स यकीनन टूर्नामेंट की असाधारण टीम रही है। वे सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम थे और 31 अंकों और +0.927 के नेट रन रेट के साथ समाप्त किया। सेमीफाइनल में डेविड मिलर की पार्ल रॉयल्स को 29 रन से हराया था।

एडन मार्करम की अगुआई वाली सनराइजर्स के लिए लीग चरण काफी मुश्किल था। 10 मैचों में चार जीत के साथ 19 अंक हासिल करने के बाद तालिका में तीसरे स्थान पर रही। उन्होंने सुपरस्पोर्ट पार्क में सेमीफाइनल में फाफ डु प्लेसिस के जॉबबर्ग सुपर किंग्स को 14 रन से हराया। एडेन मार्कराम डु प्लेसिस और हेनरिक क्लासेन के बाद टूर्नामेंट में शतक बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने।

🎉The Pretoria Capitals marched their way to the inaugural #Betway#SA20 final with a nail-biting win over Paarl Royals at the Bullring.

Read the full match report here: https://t.co/PeC2jJAN7W@betway_indiapic.twitter.com/cOrfsb2nwx — Betway SA20 (@SA20_League) February 8, 2023

प्रिटोरिया कैपिटल बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप मैच: फाइनल मुकाबला, 11 फरवरी, 2022, शनिवार, रात 08:00 IST, स्थान: वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग

पिच रिपोर्टः वांडरर्स की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी है। लेकिन पीछा करने वाली टीमों को यह मुश्किल है। निर्णायक मैचों में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना अहम होगा। पूरे मैच में बारिश की 20 फीसदी संभावना रहेगी। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आर्द्रता 80 के दशक में होगी।

प्रिटोरिया कैपिटल बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप संभावित एकादशः

प्रिटोरियाः फिलिप सॉल्ट (कीपर), कुसल मेंडिस, थ्यूनिस डी ब्रुइन (कप्तान), रिले रोसौव, कॉलिन इनग्राम, जेम्स नीशम, सेनुरान मुथुसामी, मिगेल प्रिटोरियस, ईथन बॉश, आदिल राशिद, एनरिच नार्जे।

सनराइजर्सः एडम रॉसिंगटन (कीपर), टेम्बा बावुमा, जॉर्डन हरमन, एडेन मार्कराम (कप्तान), जॉर्डन कॉक्स, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसन, ब्रायडन कारसे, ओटनील बार्टमैन, रूलोफ वैन डेर मेरवे, सिसंडा मागला।

प्रिटोरिया कैपिटल बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप मैच भविष्यवाणी टूर्नामेंट में किसी भी टीम ने 180 से ज्यादा का टारगेट चेज नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल रहा है। फाइनल जैसे बड़े खेल में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बड़ा फायदा होगा।

भविष्यवाणी: मैच जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। प्रिटोरिया कैपिटल बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप लाइव स्ट्रीमिंग विवरण और चैनल सूची टीवी: एन/ए लाइव स्ट्रीमिंग: जियो सिनेमा स्पोर्ट्सकीड़ा पर अपडेट स्कोर प्राप्त करें।