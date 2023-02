SA20 2023: डरबन सुपर जायंट्स के सामने एमआई केप टाउन, यहां देखें अंक तालिका में कौन टीम किस स्थान पर 

Highlights सनराइजर्स ईस्टन कैंप 17 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। डरबन के पास 7 मैच में 2 जीत और 5 हार के साथ 8 अंक लेकर सबसे नीचे है। डरबन सुपर जायंट्स और एमआई केप टाउन को आज जीत जरूरी है।

SA20 2023: डरबन सुपर जायंट्स 2 फरवरी को साउथ अफ्रीका टी20 लीग के अपने अगले मैच में एमआई केप टाउन की मेजबानी करेगा। डरबन सुपर जायंट्स अंक तालिका में सबसे नीचे हैं। डरबन के पास 7 मैच में 2 जीत और 5 हार के साथ 8 अंक लेकर सबसे नीचे है।

एमआई केप टाउन का भी बुरा हाल है। 7 मैच में 3 जीत और 4 हार के साथ 13 अंक लेकर पांचवें पायदान पर है। प्रिटोरिया कैपिटल्स 7 मैच में 5 जीत और 2 हार के साथ 23 अंक लेकर सबसे ऊपर है। सनराइजर्स ईस्टन कैंप 17 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है।

डरबन सुपर जायंट्स और एमआई केप टाउन को आज जीत जरूरी है। एमआई केपटाउन का पक्ष काफी मजबूत है। इसके अलावा, प्रिटोरिया कैपिटल के खिलाफ प्रभावशाली जीत दर्ज करने के बाद एमआई केपटाउन इस मैच में आ रहा है। डरबन सुपर जायंट्स के सामने डेवाल्ड ब्रेविस होंगे।

