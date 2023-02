SA20 2023: एमआई केपटाउन पर भारी पड़े कॉक, 41 गेंद में ठोके 63 रन, 7 चौके और 3 छक्के की बरसात, जानें प्वाइंट टेबल

Highlights एमआई केप टाउन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 165 रन बनाए। डरबन सुपर जायंट्स ने एक गेंद पहले बाजी मार ली। 19.5 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए। एमआई केप टाउन की टीम 8 मैच में 3 जीत और 5 हार के साथ 13 अंक लेकर 5वें स्थान पर है।

कप्तान कॉक ने 41 गेंद में 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्का शामिल हैं। क्विंटन डी कॉक को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एमआई केप टाउन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में डरबन सुपर जायंट्स ने एक गेंद पहले बाजी मार ली। 19.5 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए।

एमआई केप टाउन की टीम 8 मैच में 3 जीत और 5 हार के साथ 13 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। डरबन सुपर जायंट्स की टीम 8 मैच में 3 जीत और 5 हार के साथ 12 अंक लेकर छठें स्थान पर है। प्रिटोरिया कैपिटल्स 23 अंक के साथ पहले नंबर पर है।

डरबन सुपर जायंट्स ने टॉस जीता। एमआई केप टाउन ने 20 ओवरों में 165/5 का स्कोर बनाया। उन्होंने अच्छी शुरुआत की लेकिन 5वें ओवर में अपने सलामी बल्लेबाजों को खो दिया। डेविड और वैन डेर डूसन को अपना पैर जमाने में कुछ समय लगा। लाइट टावरों में बिजली आउटेज के कारण खेल को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।