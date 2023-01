SA20 2023: फरेरा ने किया धमाका, 205 की स्ट्राइक से बनाए 82 रन, आरसीबी कप्तान ने धोनी की टीम 'सुपरकिंग्स' को जीत दिलाई, देखें वीडियो

Highlights कॉक और काइल मेयर्स ने पहले विकेट के लिए 11 ओवर में 98 रन जोड़े। क्विंटन डी कॉक ने 52 गेंदों में 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 78 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स की ही अन्य फ्रेंचाइजी डरबन सुपर जायंट्स को हार का सामना करना पड़ा।

SA20 2023: डोनोवन फरेरा की विस्फोटक बल्लेबाजी और बाद में गेंदबाजी ने कमाल कर दिया। फरेरा के हरफनमौला प्रदर्शन से जॉबबर्ग सुपर किंग्स ने डरबन सुपर जायंट्स को 16 रन से हराया। साउथ अफ्रीका में टी20 लीग में रनों की बारिश हो रही है। आईपीएल टीम के खिलाड़ी रन बरसा रहे हैं।

जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में डरबन सुपर जायंट्स 20 ओवर में 5 विकेट पर 174 रन ही बना सकी। डोनोवन फरेरा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। फरेरा की बैटिंग धोनी की याद दिला दी।

कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने एक छोर संभाले रखा और उन्होंने 33 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 39 रन बनाए। 5वें विकेट के लिए फरेरा के साथ 48 गेंदों में 72 रनों की साझेदारी की। 14वें ओवर में फाफ का अकिला धनंजया के हाथों आउट होने के बाद, रोमारियो शेफर्ड ने फरेरा के साथ मिलकर 6वें विकेट के लिए 35 गेंदों में 87 रनों की साझेदारी की।

जवाब में डरबन सुपर जायंट्स ने तेज शुरुआत दी। क्विंटन डी कॉक और काइल मेयर्स ने पहले विकेट के लिए 11 ओवर में 98 रन जोड़े। काइल मेयर्स ने 29 गेंदों पर 39 रन बनाए, जबकि कप्तान क्विंटन डी कॉक ने 52 गेंदों में 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 78 रन बनाए और 14वें ओवर तक क्रीज पर डटे रहे।

आरसीबी कप्तान और विराट कोहली के साथी खिलाड़ी फाफ डू प्लेसिस ने महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की ही अन्य फ्रेंचाइजी जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स को जीत दिलाई। फाफ आईपीएल में आरसीबी के कप्तान हैं। केएल राहुल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की ही अन्य फ्रेंचाइजी डरबन सुपर जायंट्स को हार का सामना करना पड़ा।

फरेरा ने 40 गेंद में 82 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी झटके। डरबन सुपर जायंट्स के कप्तान क्विंटन डी कॉक ने भी प्रभावशाली पारी खेली, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके। 52 गेंद में 78 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं।

पहले बल्लेबाजी करने के आश्चर्यजनक फैसले के बाद जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स ने पावरप्ले के अंदर सिर्फ 27 रन पर 4 विकेट खो दिए। केशव महाराज ने दूसरे ओवर में रिचर्ड हेंड्रिक्स (1) को आउट कर पहला विकेट लिया, जबकि ड्वेन प्रीटोरियस ने तीसरे ओवर में जामनमैन मालन (5) को आउट किया।