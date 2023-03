SA vs WI 2023: वेस्टइंडीज को 284 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights पहली पारी में मार्करम ने 96 रनों का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा ने दूसरी पारी में 172 रन बनाए। पहला टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका 87 रन से जीता था।

South Africa vs West Indies 2023: दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में 284 रन से हराकर दो मैच की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। पहला टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका 87 रन से जीता था। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा को प्लेयर ऑफ द मैच और ऐडन मार्करम को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

South Africa ended their #WTC23 campaign in style by delivering a blistering performance in Johannesburg 🔥#SAvWI | More 👇 https://t.co/ecYIwnbOcs