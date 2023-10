SA vs SL World Cup: दक्षिण अफ्रीका की श्रीलंका पर 102 रनों की बड़ी जीत, 428 रन के जवाब में 326 रनों पर सिमटी श्रीलंकाई टीम

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट पर 428 रन बनाए लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका टीम 44.5 ओवर में 326 रनों पर ऑल आउट हो गई क्विंटन डिकॉक (100), रासी वान डेर डुसेन (108) और एडेन मार्कराम (106) ने शतक जमाए

SA vs SL, World Cup 2023: क्रिकेट वर्ल्ड कप में शनिवार को खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ 102 रनों से जीत दर्ज की। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम द्वारा दिए गए 429 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका टीम 44.5 ओवर में 326 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इस मुकाबले में श्रीलंका लड़कर हारा। दरअसल, श्रीलंका की शुरुआत ठीक नहीं रही। सलामी जोड़ी पथुम निशंका (0) और कुशल परेरा (7) को जानसेन ने जल्दी आउट कर दिया।

लेकिन इसके बाद कुशल मेंडिस ने विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से 42 गेंदों में 76 रन बनाए और अपनी टीम को गेम में बनाए रखा। इसके अलावा चरित असलंका ने 79 (65) रनों की पारी खेलकर श्रीलंका की उम्मीदों को बनाए रखा। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के जड़े। कप्तान शनाका (68 रन, 62 गेंद) ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। लेकिन टीम को जीत दिलाने में असफल रहे।

मुकाबले में साउथ अफ्रीका के सभी गेंदबाजों ने अपने नाम सफलता अर्जित की। गेराल्ड ने 9 ओवर में 68 रन दिए और तीन सफलताएं अपने नाम की। केशव महाराज, रबाडा और जानसेन ने अपने नाम 2-2 विकेट किए। जबकि लुंगी को एकमात्र सफलता मिली। कुल मिलाकर इस मुकाबले में दर्शकों को खूब छक्के-चौकों की बरसात देखने को मिली।

क्योंकि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट पर 428 रन बनाए। प्रोटीज की तरफ से शीर्ष क्रम के तीन बल्लेबाजों क्विंटन डिकॉक (100), रासी वान डेर डुसेन (108) और एडेन मार्कराम (106) ने शतक जमाए।

