SA vs SL World Cup: 14 चौके, 3 छक्कों के साथ एडन मार्करम ने 49 गेंदों में ठोका विश्वकप का सबसे तेज शतक

SA vs SL, World Cup 2023: दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्कराम ने शनिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी विश्व कप 2023 मैच के दौरान सबसे तेज वनडे विश्व कप शतक बनाया। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मार्कराम ने 2011 संस्करण में आयरलैंड के बल्लेबाज केविन ओ'ब्रायन के 50 गेंदों के शतक को ध्वस्त करते हुए 49 गेंदों में तूफानी शतक बनाया।

बल्लेबाजी के लिए भेजे गए दक्षिण अफ्रीका को सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक (100) और तीसरे नंबर के रासी वान डेर डुसेन (108) ने भी शतक जड़कर जबरदस्त शुरुआत दी। दक्षिण अफ्रीका ने एक टीम की पारी में सर्वाधिक शतक (3) लगाने के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी की, 2015 में दो बार यह उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड एक ही पारी में तीन शतक बनाने वाली एकमात्र अन्य टीम है।

