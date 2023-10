SA vs SL, LIVE: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका ने जीता टॉस पहले गेंदबाजी का किया फैसला, देखें प्लेइंग XI

Highlights श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है शनाका ने कहा, हमारे लाइनअप में तीन तेज गेंदबाज और तीन ऑलराउंडर हैं

ICC Cricket World Cup 2023: आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने जा रहे श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। विश्वकप का यह चौथा मुकाबला है। टॉस जीतने के बाद कप्तान दासुन शनाका ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करने जा रहे है। बाद में ओस होगी इसलिए गेंदबाजी करना फैसला ठीक है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा ट्रैक, हम जितना संभव हो उतना कम रोकना चाहते हैं। कुछ चोटों के अलावा तैयारी अच्छी रही है। हमारे लाइनअप में तीन तेज गेंदबाज और तीन ऑलराउंडर हैं।

वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने कहा, बिल्डअप अच्छा रहा है। सभी अभ्यास मैच नहीं मिल सके, लेकिन घरेलू मैचों ने हमें अच्छी स्थिति में ला दिया है। बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना है। गेंदबाजी में भी यही बात है। बावुमा ने कहा, चार तेज गेंदबाज हैं गेराल्ड, मार्को, केजी और लुंगी, और केशव के रूप में एक विशेषज्ञ स्पिनर है।

