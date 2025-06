South Africa vs Australia, Final wtc 2025: 2 दिन, 494 रन और 28 विकेट, लंदन में विकेटों की बारिश, कौन जीतेगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, दक्षिण अफ्रीका या गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया

Highlights South Africa vs Australia, Final wtc 2025: पैट कमिंस ने लंच के बाद गिरे पांच विकेटों में से चार विकेट चटकाए। South Africa vs Australia, Final wtc 2025: दूसरी पारी में आठ विकेट पर 144 रन बनाए। South Africa vs Australia, Final wtc 2025: कुल बढ़त 218 रन तक पहुंचाई।

South Africa vs Australia, Final wtc 2025: लंदन में विकेट की बारिश हो रही है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन 14 और दूसरे दिन भी 14 विकेट गिरे। यानी देखा जाए तो 2 दिन में 28 विकेट गिरे और रन मात्र 494 बने। टेस्ट मैच क्रिकेट का क्या दिन है। यह खेल संतुलन में है। एक और 14 विकेट का दिन रहा। फिर से गेंदबाजों ने आज सुर्खियाँ बटोरीं। कमिंस ने दिन की शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका को 138 रन पर आउट करने में मदद की, जिससे उनकी टीम को 74 रन की अमूल्य बढ़त हासिल करने में मदद मिली।

उन्होंने लंच के बाद गिरे पांच विकेटों में से चार विकेट चटकाए और शानदार गेंदबाजी की। कप्तान कैट कमिंस के छह विकेट की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को 138 रन पर ढेर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को यहां दूसरी पारी में आठ विकेट पर 144 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 218 रन तक पहुंचाई।

कमिंस (28 रन पर छह विकेट) की तूफानी गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम 57.1 ओवर में सिर्फ 138 रन पर सिमट गई जिससे पहली पारी में 212 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया को 74 रन की बढ़त मिली। मिचेल स्टार्क ने भी 41 रन देकर दो विकेट चटकाए। डेविड बेडिंघम 111 गेंद में छह चौकों की मदद से 45 रन बनाकर टीम के शीर्ष स्कोरर रहे।

कप्तान तेम्बा बावुमा ने 36 रन की पारी खेली। कमिंस की तूफानी गेंदबाजी के सामने हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने अपने अंतिम पांच विकेट सिर्फ 12 रन जोड़कर गंवाए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में लुंगी एनगिडी (35 रन पर तीन विकेट) और कागिसो रबाडा (44 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 73 रन पर सात विकेट गंवा दिया थे लेकिन एलेक्स कैरी (43 रन, 50 गेंद, पांच चौके) और स्टार्क (नाबाद 16) ने आठवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी करके टीम की कुल बढ़त को 200 रन के पार पहुंचाया।

दिन का खेल खत्म होने पर नाथन लियोन एक रन बनाकर स्टार्क का साथ निभा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (06) को रबाडा ने विकेटकीपर काइल वेरेने के हाथों कैच कराया जबकि कैमरन ग्रीन (00) ने इसी तेज गेंदबाज की गेंद पर वियान मुल्डर को कैच थमाया।

टेस्ट टीम में अपनी जगह बचाने के लिए चुनौती पेश कर रहे मार्नस लाबुशेन (22) एक बार फिर नाकाम रहे और मार्को यानसेन की गेंद पर वेरेने को कैच दे बैठे। लाबुशेन इस मैच में पहली बार पारी का आगाज कर रहे थे। पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाले स्टीव स्मिथ (13) भी इसके बाद लुंगी एनगिडी की गेंद पर पगबाधा हो गए।

पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाले एक अन्य बल्लेबाज ब्यू वेबस्टर (09) ने एनगिडी पर चौका जड़ा लेकिन अगली गेंद पर पगबाधा हो गए जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पांच विकेट पर 64 रन हो गया। अगले ओवर में वियान मुल्डर ने ट्रेविस हेड (09) को बोल्ड किया जबकि एनगिडी ने कमिंस (06) के स्टंप उखाड़े।

कैरी और स्टार्क ने इसके बाद पारी को संभाला। स्टार्क ने यानसेन की गेंद पर एक रन के साथ 34वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया। स्टार्क 12 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब रबाडा की गेंद पर वेरेने ने उनका कैच टपका दिया। रबाडा ने कैरी को पगबाधा करके स्टार्क के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी को तोड़ा।

स्टार्क को दिन के अंतिम ओवर में एक और जीवनदान मिला जब यानसेन ने मुल्डर की गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने आसमान के छाए बादलों के बीच सुबह के सत्र में 78 रन जोड़े और बावुमा (36) के रूप में एकमात्र विकेट गंवाकर वापसी की कोशिश की। दक्षिण अफ्रीका ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 43 रन से की।

बावुमा ने स्टार्क पर दो चौकों के साथ शुरुआत की जबकि बेडिंघम ने भी इस तेज गेंदबाज की गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। बावुमा ने स्टार्क और हेजलवुड पर चौका मारने के बाद कमिंस की गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की गेंद पर कवर्स में लाबुशेन को कैच दे बैठे।

बावुमा ने 84 गेंद का सामना करते हुए चार चौके और एक छक्का मारा। बेडिंघम और वेरेने ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया। वेरेने ने ब्यू वेबस्टर की गेंद पर एक रन के साथ 45वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया। बेडिंघम ने लंच से पहले के अंतिम ओवर में वेबस्टर पर दो चौके मारे। लंच के दौरान बारिश के कारण दूसरे सत्र की शुरुआत में थोड़ा विलंब हुआ।

लेकिन मैच शुरू होने पर कमिंस पूरी तरह छाए रहे। कमिंस ने अपने दूसरे ओवर में वेरेने (13) और मार्को यानसेन (00) को आउट करके दक्षिण अफ्रीका को दोहरा झटका दिया। कमिंस ने वेरेने के खिलाफ पगबाधा की विश्वसनीय अपील की लेकिन मैदानी अंपायर ने इस ठुकरा दिया। डीआरएस लेने पर हालांकि वेरेने को पवेलियन वापस लौटना पड़ा।

कमिंस ने दो गेंद बाद यानसेन को भी अपनी ही गेंद पर लपका। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बेडिंघम को विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराके दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका दिया और उसका स्कोर आठ विकेट पर 135 रन किया। केशव महाराज (07) इसके बाद गैरजरूरी दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हुए जबकि कमिंस ने रबाडा (01) को वेबस्टर के हाथों कैच कराके दक्षिण अफ्रीका की पारी को समेटा और अपने करियर का 300वां टेस्ट विकेट हासिल किया।