RR vs PBKS: जायसवाल की धमाकेदार पारी ने अर्शदीप सिंह के नाम IPL का वह रिकॉर्ड दर्ज कर दिया जिसे वह कभी नहीं करना चाहेंगे याद

Highlights अर्शदीप सिंह की धमाकेदार शुरुआत की और पहले ओवर में 22 रन लुटाए यह IPL पारी के पहले ओवर में पंजाब किंग्स के गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज़्यादा रन हैं इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले ओवर में अर्शदीप ने ग्लेन मैक्सवेल के 20 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया

RR vs PBKS: यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से अर्शदीप सिंह की धमाकेदार शुरुआत की और पहले ओवर में 22 रन लुटाए - यह आईपीएल पारी के पहले ओवर में पंजाब किंग्स के गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज़्यादा रन हैं। इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले ओवर में अर्शदीप ने ग्लेन मैक्सवेल के 20 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो 2014 में आरसीबी के खिलाफ़ क्रिस गेल द्वारा बनाए गए थे।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के लिए पहला ओवर एक बुरा सपना था। जायसवाल ने शॉर्ट बॉल को मिडविकेट पर चार रन के लिए पुल करके शुरुआत की। दूसरी गेंद पर डॉट होने के बाद, उन्होंने मिड-ऑफ को पार करके एक और बाउंड्री लगाई। चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार स्कूप लगाया जो कीपर के सिर के ऊपर से निकल गया।

यह तबाही तब जारी रही जब जायसवाल ने छह गेंदों पर 22 रन बनाए (4 0 4 4 6 4) और पीछा करने के लिए टोन सेट किया। पंजाब किंग्स के शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के जवाब में यह हमला हुआ, जिन्होंने दोपहर में 219/5 का मजबूत स्कोर बनाया। नेहल वढेरा ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 70 रन की पारी सिर्फ़ 37 गेंदों पर खेली, जिसमें लेग साइड में पाँच छक्के और इतने ही चौके शामिल थे।

Raised the temperature with 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙘𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙝𝙤𝙩𝙨 🌡



14-year old Vaibhav Suryavanshi departs after a breathtaking 40(15) 😎#RR notch up their highest powerplay score ever- 89/1



Updates ▶ https://t.co/HTpvGewE3N#TATAIPL | #RRvPBKS | @rajasthanroyalspic.twitter.com/Zu6muZJokz