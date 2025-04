Highlights RR vs GT: राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, गुजरात करेगी बल्लेबाजी...

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल के मैच में सोमवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स अंकतालिका में नीचे से दूसरे स्थान पर है और उसे प्लेआफ की दौड़ में बने रहने के लिये बाकी पांचों मैच जीतने होंगे। वहीं गुजरात टाइटंस अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है और जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा। रॉयल्स ने फजलहक फारूकी और तुषार देशपांडे की जगह महीष तीक्षणा और युधवीर सिंह को उतारा है जबकि गुजरात के लिये करीम जनत पदार्पण करेंगे।