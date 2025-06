Highlights पुलिस को घायलों और बेहोश हुए लोगों को अस्पताल में ले जाते हुए देखा जा सकता है। हवाई अड्डे के बाहर सड़क पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में खड़े प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। प्रशंसक करिश्माई विराट कोहली के साथ टीम के खिलाड़ियों की एक एक झलक पाने के लिए सड़कों पर कतार में खड़े थे।

बेंगलुरुः बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास आरसीबी के जश्न के दौरान अफरातफरी में 11 लोगों की मौत और कई घायल हैं। कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य हरिप्रसाद बीके ने ट्वीट किया, "बेंगलुरु में आरसीबी क्रिकेट टीम की विजय परेड के दौरान मची भगदड़ में महिलाओं सहित 11 से अधिक लोगों की मौत की घटना बेहद चौंकाने वाली और खेदजनक है। भगदड़ में घायल हुए कुछ लोगों की हालत गंभीर है और सरकार को उन्हें उचित उपचार मुहैया कराने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मृतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं और उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं।"

Member Karnataka Legislative Council Hariprasad BK tweets, "The incident in which more than 11 people, including women, died in a stampede during the RCB cricket team's victory parade in Bengaluru is extremely shocking and regrettable. The condition of some of the injured in the… pic.twitter.com/TK15cYezhi — ANI (@ANI) June 4, 2025

VIDEO | Karnataka Deputy CM DK Shivakumar (@DKShivakumar) spoke on the stampede-like situation at Chinnaswamy Stadium. Here's what he said:



"I have spoken to the police commissioner. I’m heading to the hospital a bit late as I don’t want to disrupt the doctors who are attending… pic.twitter.com/qt1RgVBtCo— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2025

भगदड़ पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, आयोजकों को आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न की बेहतर योजना बनानी चाहिये थी। यह लोकप्रियता का नकारात्मक पहलू है, लोग अपने क्रिकेटरों के लिये पागल हैं।

#WATCH | Delhi: On the stampede during RCB's victory celebrations in Bengaluru, BCCI vice-president and Congress MP Rajeev Shukla says, "This can happen in any state and the ruling party should not be blamed for it. It should not be politicised. If this happens in a BJP-ruled… pic.twitter.com/FDPbJ56FM9 — ANI (@ANI) June 4, 2025

#WATCH | Delhi: On Bengaluru stampede, BCCI vice president Rajeev Shukla says, " Govt did stop the roadshow in order to avoid stampede or any such situation. But, it was not anticipated that a stampede would happen outside the stadium. Everybody should work together on the damage… pic.twitter.com/Ud6LVc28kE— ANI (@ANI) June 4, 2025

उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न में हुई मौतों की कोई जानकारी नहीं, ब्योरा मिलने पर बताएंगे। आरसीबी के जश्न के दौरान अफरातफरी पर उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि यह युवा और जोश से भरी भीड़ थी, हम लाठी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भीड़ बेकाबू थी, पुलिस को मुश्किल हो रही थी, इसलिए हमें जुलूस रोकना पड़ा।

#WATCH | Bengaluru: On the stampede during victory celebrations, Mahesh, who claims to be an eyewitness, says, "Many people had come to see Virat Kohli and the RCB team. A lot of girls tried to enter the M Chinnaswamy Stadium by pushing the gate. I saw three girls falling, no one… pic.twitter.com/Llw70xKBTS — ANI (@ANI) June 4, 2025

#WATCH | Bengaluru: On the stampede during RCB victory celebrations, Karnataka BJP President BY Vijayendra says, "The state government should take full responsibility for this tragedy. When the whole country and Karnataka were celebrating RCB's victory, the state government's… pic.twitter.com/M7nUBc9vZN— ANI (@ANI) June 4, 2025

#WATCH | Karnataka BJP President BY Vijayendra arrived at Bowring and Lady Curzon Hospital to meet people who were injured in the stampede in Bengaluru.



( Video source - BY Vijayendra office) pic.twitter.com/VFr8VgfUtM— ANI (@ANI) June 4, 2025

🚨 Two people including a child, reportedly died in a stampede at Chinnaswamy Stadium during RCB's victory celebrations pic.twitter.com/IFUCeFWgfN — Prayag (@theprayagtiwari) June 4, 2025

THE MADNESS FOR RCB. 🤯 pic.twitter.com/YVEHb3TAMv— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 4, 2025

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की पहली आईपीएल खिताबी जीत के बाद आयोजित विशेष सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के निकट एकत्र हुए क्रिकेट प्रेमियों में भगदड़ मच गई। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक जुटे हैं।

Two feared dead, several injured in chaos near Chinnaswamy stadium, Bengaluru during RCB celebration: Official sources — Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2025

VIDEO | Child faints outside Bengaluru's Chinnaswamy Stadium as a massive crowd gathers to celebrate Royal Challengers Bengaluru's IPL 2025 victory.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz)' pic.twitter.com/fFqKswmm3y — Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2025

VIDEO | Fans climb trees and buses as massive crowds gather outside Chinnaswamy Stadium to catch a glimpse of IPL 2025 champions, Royal Challengers Bengaluru.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/khqxFnpYRt— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2025

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बुधवार दोपहर जब यहां पहुंची तो हवाई अड्डे के बाहर सड़क पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में खड़े प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। प्रशंसक करिश्माई विराट कोहली के साथ टीम के खिलाड़ियों की एक एक झलक पाने के लिए सड़कों पर कतार में खड़े थे।

#WATCH | #RoyalChallengersBangalore team with the #IPL2025 trophy at Vidhana Soudha in Bengaluru



They will be felicitated by the Karnataka government shortly. pic.twitter.com/d02aXlSuPs — ANI (@ANI) June 4, 2025

यही हाल चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भी दिखा जहां प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली टीम का राज्य के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। शिवकुमार ने कहा, ‘‘विराट कोहली ने पिछले 18 सालों से अपना अनुभव, अपना प्यार और अपना दिल (आरसीबी को) देकर हमारे राज्य को गौरवान्वित किया है।

मैं अपने राज्य के सभी युवाओं की तरफ से उनके प्रति प्यार और सम्मान लेकर यहां खड़ा हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ कर्नाटक सरकार की ओर से हम इस अभियान में शामिल सभी को बधाई देते हैं। मैं उनकी निरंतर सफलता की कामना करता हूं। 18 साल का संघर्ष कोई छोटी बात नहीं है।’’

विधान सौध (विधानसभा) में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यालय के रास्ते में सड़क के दोनों ओर खड़े प्रशंसकों ने चैंपियन टीम का उत्साह बढ़ाया। आरसीबी ने मंगलवार को अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल में पंजाब किंग्स को छह रन से हराकर 18 साल में अपना पहला खिताब जीता था। यह टीम के करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है।