रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने स्मृति मंधाना को सौंपी टीम की कमान, क्रिकेटर इस तरह जताया आभार, देखें वीडियो

Highlights रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) की कप्तान बनीं स्मृति मंधाना। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए 13 फरवरी को हुई नीलामी में सबसे ज्यादा राशि में बिकने वाली खिलाड़ी रहीं। उन्हें आरसीबी ने बोली की टक्कर में मुंबई इंडियंस को पछाड़ते हुए 3.40 करोड़ रूपये (410,000 डॉलर) में खरीदा।

नई दिल्ली: भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने शनिवार को अपना कप्तान घोषित किया। मंधाना शुरूआती महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए 13 फरवरी को हुई नीलामी में सबसे ज्यादा राशि में बिकने वाली खिलाड़ी रहीं। उन्हें आरसीबी ने बोली की टक्कर में मुंबई इंडियंस को पछाड़ते हुए 3.40 करोड़ रूपये (410,000 डॉलर) में खरीदा।

आरसीबी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने विराट कोहली और डु प्लेसिस की एक वीडियो साझा किया। वीडियो में दोनों को आरसीबी महिला टीम की कप्तान के नाम का खुलासा करते हुए देखा जा सकता है। आरसीबी अध्यक्ष प्रथमेश मिश्रा ने कहा, "स्मृति हमारे प्ले बोल्ड दर्शन और क्रिकेट योजनाओं के केंद्र में है। हमने उन्हें नेतृत्व की भूमिका सौंपी है, और हमें विश्वास है कि स्मृति आरसीबी को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगी।"

Smriti is central to our Play Bold philosophy and cricketing plans. We have handed her the leadership role, and we are confident that Smriti will lead RCB to greater heights: RCB Chairman Prathmesh Mishra#PlayBold#WPL2023#CaptainSmriti