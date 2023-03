ROI vs MP: जीत से 356 रन दूर मध्य प्रदेश, ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत को चाहिए 8 विकेट, जायसवाल का नया कारनामा

Highlights ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के सामने 437 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा। पिछले सत्र का रणजी चैंपियन मध्य प्रदेश 294 रन बनाकर आउट हो गया था। दूसरी पारी में दो विकेट पर 81 रन बनाए हैं और वह लक्ष्य से अभी 356 रन पीछे है।

ROI vs MP: भारतीय टीम में जगह बनाने के प्रबल दावेदार यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए दूसरी पारी में भी शतक जमाया जिसके दम पर शेष भारत ने शनिवार को यहां ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के सामने 437 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा।

पहली पारी में 213 रन बनाने वाले जायसवाल ने दूसरी पारी में 144 रन की लाजवाब पारी खेली, जिससे शेष भारत अन्य बल्लेबाजों की नाकामी के बावजूद 246 रन बनाने में सफल रहा। शेष भारत ने पहली पारी में 484 रन बनाए थे जिसके जवाब में पिछले सत्र का रणजी चैंपियन मध्य प्रदेश 294 रन बनाकर आउट हो गया था।

Lunch on Day 4 of the #MPvROI clash in the @mastercardindia#IraniCup! @ybj_19's 121* extends Rest of India's lead to 391 runs



