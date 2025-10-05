BCCI द्वारा वनडे कप्तान पद से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा के एक पुराने इंटरव्यू की क्लिप वायरल | WATCH

रोहित शर्मा को टीम इंडिया के वनडे कप्तान के पद से हटाने का बीसीसीआई का फैसला शनिवार दोपहर प्रशंसकों के लिए एक झटका साबित हुआ।

By रुस्तम राणा | Updated: October 5, 2025 16:32 IST2025-10-05T16:32:34+5:302025-10-05T16:32:34+5:30

नई दिल्ली: मार्च 2025 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा को 4 अक्टूबर को वनडे कप्तान के पद से हटा दिया गया। मुंबई के 38 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल को उनकी जगह नियुक्त किया गया है। दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज शुभमन गिल 19 अक्टूबर को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान के रूप में अपना पहला वनडे मैच खेलेंगे।

रोहित को टीम इंडिया के वनडे कप्तान के पद से हटाने का बीसीसीआई का फैसला शनिवार दोपहर प्रशंसकों के लिए एक झटका साबित हुआ। हालांकि रोहित ने टीम इंडिया के कप्तान के रूप में अपनी नौकरी गंवाने के बाद अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि तीन अलग-अलग प्रारूपों के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना मुश्किल था, यही वजह है कि उन्होंने 2027 के वनडे विश्व कप से पहले गिल को टीम की कमान सौंपने का फैसला किया।

2027 का वनडे विश्व कप अगले कुछ वर्षों में दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया के 10 स्थानों पर खेला जाएगा। रोहित को वनडे कप्तान के पद से हटाए जाने के बाद, विमल कुमार के साथ उनका एक पुराना इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। विमल द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई क्लिप में, रोहित 2027 के वनडे विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जब रोहित से पूछा गया कि क्या वह 2027 के वनडे विश्व कप में खेलने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा, "जहाँ में बिलकुल है।" रोहित ने आगे कहा, "अगर ऐसा हुआ तो अच्छा रहेगा।"


रोहित ने टीम इंडिया के लिए पुरुष वनडे विश्व कप में 28 मैच खेले हैं और 1575 रन बनाए हैं। उनके नाम पुरुष वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा शतक (7) और सबसे ज़्यादा छक्के (54) लगाने का रिकॉर्ड है। रोहित ने 2019 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम के लिए कुल 648 रन बनाकर स्वर्णिम बल्लेबाजी का खिताब जीता था, और 2023 वनडे विश्व कप में, उन्होंने 11 मैचों में 597 रन बनाए। 

रोहित के नाम कप्तान के रूप में एकदिवसीय विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। रोहित की कप्तानी में, भारत ने 2023 वनडे विश्व कप में लगातार 10 मैच जीते, लेकिन 19 नवंबर, 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराने में असफल रहा।
 

