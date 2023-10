Rohit Sharma World Cup 2023: वार्नर रिकॉर्ड की बराबरी, सचिन, एबी, विवियन और गांगली से आगे रोहित, देखें आंकड़े

Highlights सचिन तेंदुलकर, एबी डिविलियर्स, सर विवियन रिचर्ड्स और सौरव गांगुली से रोहित आगे निकल गए। विश्व कप में 1000 रन पूरे किए। डेविड वार्नर की बराबरी की।

Rohit Sharma World Cup 2023 India vs Afghanistan: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक कारनामा कर दिया। विश्व कप में 1000 रन पूरे किए। डेविड वार्नर की बराबरी की। सचिन तेंदुलकर, एबी डिविलियर्स, सर विवियन रिचर्ड्स और सौरव गांगुली से रोहित आगे निकल गए। 30 गेंद में अर्धशतक पूरे किए।

🚨 Milestone Alert 🚨 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Runs in ODI World Cups & counting! 👏 👏 Well done, Rohit Sharma! 🙌 🙌

19 - डेविड वार्नर

19 - रोहित शर्मा

20 - सचिन तेंदुलकर

20- एबी डिविलियर्स

21 - सर विवियन रिचर्ड्स

21 - सौरव गांगुली।

ROHIT SHARMA BECOMES THE FASTEST INDIAN TO COMPLETE 1000 RUNS IN WORLD CUP HISTORY.



- This is Hitman 🔥