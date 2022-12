बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रोहित शर्मा, इस युवा बल्लेबाज को मिला मौका, BCCI ने टीम का किया ऐलान

Highlights रोहित शर्मा बाएं हाथ के अंगूठे में चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे टीम इंडिया के कप्तान की जगह अभिमन्यु ईश्वरन को पहले टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया है केएल राहुल को जहां कप्तान बनाया गया है तो वहीं चेतेश्वर पुजारा को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है

मुंबई: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बाएं हाथ के अंगूठे में चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति ने कप्तान रोहित शर्मा की जगह अभिमन्यु ईश्वरन को पहले टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया है। रविवार को बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि की। टेस्ट सीरीज के लिए केएल राहुल को जहां कप्तान बनाया गया है तो वहीं चेतेश्वर पुजारा को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है।

अभिमन्यु ईश्वरन, जो वर्तमान में भारत ए दौरे के लिए बांग्लादेश में हैं, ले सकते हैं। 27 वर्षीय बल्लेबाज ने बांग्लादेश ए के खिलाफ लगातार शतक बनाए और घरेलू टूर्नामेंट में उनकी संख्या अभूतपूर्व है। देहरादून में जन्मे इस क्रिकेटर ने अभी तक 78 प्रथम श्रेणी मैचों में 45.33 की औसत से 5576 रन बनाए हैं। दूसरी ओर, सौरभ कुमार को टेस्ट सीरीज के लिए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जगह लिया गया है।

बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला बुधवार से खेला जाएगा। दिसंबर माह की 14 से 18 तारीख तक पहला टेस्ट मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा। इसके बाद 22 से 26 दिसंबर तक दूसरा टेस्ट मैच शेर-ए-बांग्ला नैशनल स्टेडियम, ढाका में खेला जाएगा। इससे पहले तीन वनडे मैच की सीरीज में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा।

केएल राहुल (कप्तान), शुभमन गिल, सी पुजारा (उपकप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, आर पंत (विकेटकीपर), केएस भरत (विकेटकीपर), आर अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एस ठाकुर, मो. सिराज, उमेश यादव, अभिमन्यु ईश्वरन, नवदीप सैनी, सौरभ कुमार, जयदेव उनादकट।

