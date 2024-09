वीडियो: कपिल के शो में रोहित शर्मा से पूछा- टीम इंडिया का गजनी कौन है? कप्तान ने दिया मजेदार जवाब, देखें

Highlights रोहित शर्मा से अर्चना पूरन सिंह ने एक सवाल पूछा उन्होंने पूछा कि "टीम इंडिया का गजनी कौन है?" इस सवाल पर रोहित के साथी खिलाड़ी हंस पड़े

'The Great Indian Kapil Show: भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे और टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा टी20 विश्व कप टीम के कुछ साथियों के साथ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीजन 2 के एक एपिसोड में नजर आए। एपिसोड के एक प्रोमो का एक वीडियो सामने आया है। इसमें रोहित से एक ऐसा सवाल पूछा गया, जिसमें उनकी भूलने की आदत पर मज़ाकिया अंदाज़ में निशाना साधा गया। । प्रोमो में सूर्यकुमार यादव भी दिखाई दे रहे हैं। इस साल जून में विश्व कप जीत के बाद रोहित शर्मा में टी20 से संन्यास ले लिया था जिसके बाद अब टी20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं।

रोहित से पूछा- टीम इंडिया का गजनी कौन है?

सोशल मीडिया पर प्रोमो क्लिप में रोहित शर्मा से अर्चना पूरन सिंह ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि "टीम इंडिया का गजनी कौन है?" इस सवाल पर रोहित के साथी खिलाड़ी हंस पड़े। हालांकि कप्तान ने मजेदार जवाब दिया और कहा कि 'यह असली टाइटल है मेरा।" इस जवाब पर दर्शक हंस पड़े।

