रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने के करीब

AUS vs IND:विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर हैं। रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भिड़ेगी। टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से पहले ही संन्यास ले चुके कोहली और रोहित दोनों ने अपना आखिरी वनडे मैच दुबई में 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेला था।

57.88 की औसत से 14181 रन बना चुके कोहली को कुमार संगकारा (14,234) को पीछे छोड़कर वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए सिर्फ़ 54 रनों की ज़रूरत है। महान सचिन तेंदुलकर 18,426 रनों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं।

कोहली के पास सीमित ओवरों के क्रिकेट (वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों को मिलाकर) में सर्वाधिक रनों के मामले में तेंदुलकर को पछाड़ने का भी मौका है। फिलहाल, कोहली (18369) तेंदुलकर के 18436 रनों के रिकॉर्ड से सिर्फ 67 रन दूर हैं। सिर्फ़ कोहली ही नहीं, रोहित भी इस सीरीज़ के दौरान कई उपलब्धियाँ अपने नाम कर सकते हैं।

पूर्व भारतीय कप्तान रविवार को पहले वनडे में मैदान पर उतरेंगे और भारत के लिए अपना 500वाँ अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे। रोहित ने अब तक 159 टी20, 273 वनडे और 67 टेस्ट मैच खेले हैं। केवल चार भारतीयों ने ही भारत के लिए रोहित से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं - सचिन तेंदुलकर (664), विराट कोहली (550), एमएस धोनी (538), और राहुल द्रविड़ (509)।

रोहित शर्मा का यह ऐतिहासिक मैच ही नहीं, बल्कि दाएं हाथ का यह बल्लेबाज आठ और छक्के लगाकर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पछाड़कर इस सूची में शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा। वर्तमान में, रोहित के नाम वनडे में 344 छक्के हैं, जो सर्वकालिक वनडे सूची में अफरीदी के 351 छक्कों से पीछे है।

रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में बना सकते हैं ये और रिकॉर्ड

रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बनने के लिए सिर्फ़ 10 रनों की ज़रूरत है। वेस्टइंडीज़ के दिग्गज सर विव रिचर्ड्स के नाम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा द्विपक्षीय मैचों में 1905 रन बनाने का रिकॉर्ड है।

49 शतकों के साथ, रोहित शर्मा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले तीसरे भारतीय और कुल मिलाकर नौवें भारतीय बनने के लिए सिर्फ़ एक शतक की ज़रूरत है। रोहित से आगे सचिन (100) और कोहली (82) हैं। रोहित और कोहली दोनों को वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन के नौ शतकों की बराबरी करने के लिए एक-एक शतक की ज़रूरत है। रोहित और कोहली दोनों के नाम आठ-आठ शतक हैं।

रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में वनडे रिकॉर्ड

रोहित और कोहली दोनों की ऑस्ट्रेलिया में शानदार यादें हैं। 19 वनडे मैचों में, रोहित ने चार शतकों सहित 990 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ नाबाद 171 रन 2016 में पर्थ के WACA में आया था। कोहली की बात करें तो, पूर्व भारतीय कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 18 वनडे खेले हैं और उनके नाम तीन शतकों सहित 802 रन दर्ज हैं।